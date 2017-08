"La vita bella", a história de 15 idosos salvos por causa de uma foto

Uma foto com oito pessoas num lar de idosos a inundar. Um apelo nas redes sociais e um salvamento que, não fosse a foto com o pedido de ajuda ter-se tornado viral nas redes sociais, poderia ter sido demasiado tarde. A história do lar La Vita Bella, em Dickinson, Texas, é no entanto uma história de final feliz, com o salvamento dos 15 residentes graças às redes sociais.

Na cidade de Dickinson, no Texas, o furacão Harvey passou e deixou inundado o lar La Vita Bella. O nível da água estava a subir a ponto de deixar vários idosos com água pela cintura. De imediato, os familiares da proprietária partilharam um tweet com a fotografia do que estava a acontecer a pedirem ajuda. E a corrente que se gerou a partir daí permitiu o socorro das autoridades.

É pelo menos esta a versão da filha da proprietária, Kimberly McIntosh, que, conta citada pela BBC, que a mãe já tinha pedido ajuda pelo número de emergência dos Estados Unidos, 911, mas que a ajuda não tinha chegado, pelo que decidiram partilhar a fotografia nas redes sociais. "Ligaram para o 911 e do 911 disseram-lhe que não podiam ir, que não conseguiam chegar até eles”, conta Kimberly.

"Na manhã seguinte, enviei-lhe uma mensagem a perguntar se estavam bem e ela respondeu-me com a foto, dizendo que precisavam de ajuda, mas que ninguém estava a ir buscá-los. Foi por isso que tweetámos a foto para tentar captar o máximo de atenção possível para que os fossem ajudar", acrescenta.

La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients pic.twitter.com/oCNkrgoRZY — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) 27 de agosto de 2017

A foto, partilhada pelo marido Timothy McIntosh, tornou-se viral no Twitter (3968 partilhas à hora a que se escreve este artigo), apesar de algumas pessoas questionarem a veracidade da imagem. E foi por causa da foto, garante o casal, que foi possível o resgate dos 15 idosos que vivem naquele lar de idosos.

Thank you to Ken at Galveston County Emergency @galvcountyoem La Vita Bella is now the number 1 priority of all current rescue attempts. — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) 27 de agosto de 2017

Depois das partilhas, o lar passou a estar no primeiro lugar da lista de situações que necessitam de socorro e horas depois, os idosos estavam a salvo, garantiram os proprietários e as autoridades.

