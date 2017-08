A Casa Branca não está a ruir, mas alguns inquilinos pedem obras na Sala Oval

Em apenas sete meses, os corredores da Casa Branca foram deixando de ser um bunker onde se preparava a revolta de uma parte do povo americano contra o establishment, e parecem agora recuperar o cheiro a naftalina dos tempos em que os políticos tradicionais faziam política tradicional. Depois de ter assistido à saída da Casa Branca de nomes importantes da ala extremista do seu movimento, como Steve Bannon e Sebastian Gorka, o Presidente norte-americano teve agora de ouvir algumas indirectas lançadas por altos responsáveis da sua Administração.

Os altos responsáveis da Casa Branca que vieram dar uma palmada na mão de Donald Trump não fazem parte daquele grupo de membros do Partido Republicano que já olhava de lado para ele antes da vitória nas eleições do ano passado – esses, como o ex-candidato à Presidência Mitt Romney e o senador John McCain, pouco contam para sabermos o que se passa em Washington, já que as suas declarações serão sempre interpretadas como uma qualquer forma de vingança.

No domingo, o secretário de Estado, Rex Tillerson, passou pelos estúdios da Fox News para responder a umas perguntas de Chris Wallace – talvez o apresentador e comentador político menos colado à direita no canal norte-americano.

Tillerson e Wallace falaram sobre vários assuntos que estão a marcar a política externa dos Estados Unidos – como a resposta às ameaças nucleares da Coreia do Norte e a manutenção de tropas no Afeganistão. Mas foi um assunto interno que fez o seu caminho por entre a enxurrada de notícias e chegou aos títulos principais: ao que parece, o secretário de Estado norte-americano não está nada satisfeito com a forma como o seu Presidente geriu a violência de um grupo da extrema-direita em Charlottesville, na Virginia – no dia 12 de Agosto, um confesso supremacista branco e simpatizante das ideias de Adolf Hitler guiou o seu carro a alta velocidade contra um grupo de contramanifestantes e matou uma mulher.

O Presidente dos EUA demorou muito tempo a reagir a essa morte, e quando o fez culpou "os dois lados", sublinhado que havia "boas pessoas em ambos os lados". Ao não condenar especificamente os supremacistas brancos e neo-nazis que estavam na manifestação Unite the Right nesse dia em Charlotesville, Trump foi criticado da esquerda à direita – para além dos seus velhos opositores no interior do Partido Republicano, outros pesos-pesados como o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, por exemplo, vieram a público dizer as palavras que não saíram da boca do Presidente num primeiro momento: "'Essa porcaria da supremacia branca é a pior forma de racismo – é diabólico e perversor da verdade de Deus pensar que o nosso Criador valoriza mais uns dos que outros."

"White supremacy" crap is worst kind of racism-it's EVIL and perversion of God's truth to ever think our Creator values some above others. — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 12, 2017

Conselheiro preparou demissão

Longe de terem caído no esquecimento, as críticas às declarações cinzentas de Donald Trump têm vindo a subir de tom no interior da Casa Branca. Numa entrevista ao Financial Times, na sexta-feira passada, o principal conselheiro económico da Casa Branca, Gary Cohn, abriu as hostilidades com uma declaração que seria sempre muito forte mesmo que o Presidente em exercício não fosse tão susceptível como Donald Trump: "Esta Administração pode e deve fazer mais para condenar estes grupos de forma consistente e inequívoca, e devemos fazer tudo o que pudermos para eliminar as profundas divisões que existem nas nossas comunidades."

Por estes dias, Gary Cohn é uma das peças mais importantes da Casa Branca, e por isso é um bom indicador do mal-estar que se sente na Adminstração Trump por causa da postura do Presidente em relação a actos violentos cometidos por pessoas ou grupos que simpatizam com ideais fascistas e com a ideologia da supremacia branca. Como principal conselheiro económico do Presidente, Cohn é o grande responsável pela reforma fiscal que Donald Trump prometeu aos seus eleitores – uma proposta que assume ainda mais importância para a popularidade do Presidente depois do fracasso na tentativa de derrubar o Obamacare.

"Senti-me muito pressionado tanto a demitir-me como a permanecer no cargo. Como patriota, custa-me abandonar o posto, porque sinto um dever de cumprir o compromisso para trabalhar em nome do povo americano. Mas também me se sinto obrigado a verbalizar a angústia que senti ao longo das duas últimas semanas", disse Cohn, sublinhando que "os cidadãos que lutam pela igualdade e pela liberdade não podem nunca ser postos no mesmo patamar dos supremacistas brancos, neo-nazis e membros do Ku Klux Klan". No mesmo dia da entrevista, o jornal The New York Times noticiou que o principal conselheiro de Trump para os assuntos económicos e responsável pela proposta de reforma fiscal chegou mesmo a escrever uma carta de demissão.

Um dia antes da entrevista de Gary Cohn, um dos generais na reforma que Donald Trump chamou para a sua Administração também verbalizou algum desconforto – ainda que de uma forma mais indirecta e num ambiente informal. Durante uma visita a tropas norte-americanas no estrangeiro, o secretário da Defesa, James Mattis, foi filmado a falar com um grupo de soldados. Para além dos incentivos e agradecimentos do costume, o general Mattis deixou cair uma frase que foi logo interpretada como uma indirecta ao estilo presidencial de Donald Trump: "Aguentem com firmeza até que a América volte a respeitar-se e a entender-se, até que sejamos amistosos uns com os outros. Temos dois poderes. O poder da inspiração – e haveremos de recuperar o poder da inspiração – e o poder da intimidação, que são vocês."

"O Presidente fala por si mesmo"

Mas a mais recente demonstração de insegurança em relação aos laços que aguentam a Casa Branca por estes dias veio do secretário de Estado, no domingo. Questionado pelo apresentador da Fox News sobre as críticas de uma comissão das Nações Unidas à forma como Donald Trump reagiu à violência em Charlotesville – e de que forma isso pode ter consequências para a credibilidade dos EUA no resto do mundo –, Rex Tillerson fez questão de não responder de forma directa.

"No Departamento de Estado representamos o povo americano e os valores americanos. Defendemos a liberdade e o tratamento igual das pessoas em todo o mundo, e essa mensagem nunca mudou", começou por responder o secretário de Estado. Pressionado pelo entrevistador, Rex Tillerson disse não acreditar que alguém "duvide dos valores americanos, nem do empenho do Governo americano em promover esses valores".

E quanto aos valores do Presidente, perguntou Chris Wallace? "O Presidente fala por si mesmo, Chris", respondeu Rex Tillerson. Aproveitando a deixa, Wallace faz a última pergunta: "Está a distanciar-se [da forma como Donald Trump geriu o caso]?" A resposta foi um típico, mas deliberado, não confirmo nem desminto: "Eu já fiz os meus próprios comentários sobre os nossos valores num discurso que proferi no Departamento de Estado na semana passada."

