Beja vai passar a consumir água fornecida a partir do Alqueva

O concelho de Beja vai passar a ser abastecido de água com origem em Alqueva a partir do final de 2018. O anúncio surgiu no decorrer da apresentação pública dos projectos de investimento nas redes públicas de água e de saneamento de Beja. A nova opção determina o fim do sistema de captação instalado na barragem do Roxo desde o final dos anos 80 do século passado.

A captação d Barragem do Roxo é uma estrutura obsoleta, servida por um sistema de adução com 22 quilómetros de “conduta antiga, com muitas avarias e rupturas frequentes e sem capacidade, só por si, para abastecer a cidade de Beja” explicou João Silva Costa, administrador da empresa Águas Públicas do Alentejo (AgdA),

O acesso à água vinda do Alqueva tira partido da existência, nas proximidades da cidade de Beja, de um sistema de abastecimento de rega. Desta forma o fornecimento de água à cidade alentejana e às freguesias de Baleizão, Quintos, Salvada e Cabeça Gorda, onde vivem cerca de 30 mil habitantes, terá, a partir de 2018, origem na albufeira da Magra que faz parte da rede de rega do Alqueva.

O total dos investimentos já efectuados e a efectuar no novo sistema de abastecimento de água em alta ao concelho de Beja soma cerca de 11 milhões de euros. A par da instalação de uma nova ETA e do sistema de adutoras e da ampliação de um reservatório de água de cinco mil para dez mil metros cúbicos, o novo equipamento terá uma unidade de produção de energia fotovoltaica com 300 Kw de potência, capacidade equivalente à potência total requerida pela ETA, durante a maior parte do ano.

A instalação de um sistema baseado na energia renovável, pretende “atingir ainda um outro objectivo”, realçou o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins que esteve presente em Beja para presidir à assinatura dos autos de consignação das empreitadas para a construção da nova ETA e nova ETAR. O governante garantiu que os consumidores “não vão ter de suportar um aumento nas tarifas que pagam pelo consumo de água”, resultantes dos investimentos que vão ser efectuados no novo sistema de abastecimento de água ao concelho de Beja.

O presidente do concelho de administração da AgdA, recordou a situação de partida que a empresa a que preside teve de suportar quando assumiu a parceria com 21 municípios alentejanos. “ Deparámo-nos com mais de 300 origens de água e com cerca de 600 pontos de captação”. Este subsistema de abastecimento que os 21 municípios alentejanos tinham instalado, revelou-se “de gestão impossível” reconheceu o presidente da AgdA.

Foi necessário proceder à redução das origens de água e à concentração dos sistemas captação “dando outra escala” à rede de abastecimento, acentuou Marques Ferreira, frisando uma dificuldade acrescida: “ a esmagadora maioria das origens de água eram subterrâneas”, muitas delas contaminadas com nitratos que superavam os valores máximos admissíveis. Foi necessário, também, alterar o paradigma no fornecimento de água às populações, optando pelas captações de superfície, existentes em albufeiras.

Um problema igualmente complexo subsiste nas redes de tratamento de águas residuais. A AgdA está ainda a superar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que multou Portugal, em três milhões de euros, por “incumprimento das obrigações que lhe incumbem por força Diretiva 91/271/CEE”, ou seja: pelo lançamento a partir das ETAR de efluentes que não respeitam as imposições comunitárias. Marques Ferreira disse ao PÚBLICO que das 22 ETAR da bacia do Sado que foram visadas na sansão comunitária “só sete é que aguardam pelas reparações que permitam o tratamento adequando das águas residuais”.

De entre as acções em curso para melhorar a qualidade dos sistemas de tratamento das águas residuais, a AgdA, já contemplou a cidade de Beja com a construção de uma nova ETAR na bacia do Guadiana, desactivando a que neste momento existe no Monte de Santo António, em plena bacia do Sado, que drenava para a albufeira do Roxo, que desde o final dos anos 80 do século passado tem fornecido água aos concelhos de Beja e Aljustrel. O investimento previsto neste novo equipamento, que irá tratar as águas residuais produzidas por 31 mil habitantes, ascende aos 4,9 milhões de euros.

A AgdA vai investir nos 21 municípios alentejanos com quem tem uma parceria desde 2010, cerca de 180 milhões de euros, dos quais 117 milhões de euros são destinados a melhorar o abastecimento de água e o restante, cerca de 63 milhões serão destinados a investimentos no saneamento básico.

O secretário de Estado do Ambiente, acrescentou que, a nível nacional, e no âmbito do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) vão ser aplicados 350 milhões de euros no “ciclo urbano da água que vão beneficiar mais de 160 municípios portugueses”.

