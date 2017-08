Tenista Nuno Borges medalha de bronze nas Universíadas

O tenista português Nuno Borges conquistou nesta segunda-feira a medalha de bronze nas Universíadas de Taipé, apesar da derrota nas meias-finais frente a Jason Jung, tenista local, por 6-3 e 6-3.

Nuno Borges, de 20 anos, é o primeiro tenista luso a conquistar uma medalha na competição desportiva universitária e eleva para cinco as medalhas conquistadas por Portugal na edição deste ano em Taipé.

Além do tenista, também subiram ao pódio Diogo Ferreira, com a medalha de ouro no salto com vara, Francisco Belo, com ouro no lançamento do peso, Rui Bragança, prata em taekwondo (-58 kg), e Marta Onofre, bronze no salto com vara.

O tenista, estudante de fisioterapia nos Estados Unidos, tinha já este ano alcançado as meias-finais do Campeonato Universitário norte-americano, tendo sido também ‘top-50’ mundial de juniores e campeão nacional em vários escalões de formação.

Com a medalha de bronze no ténis, que é atribuída aos dois semifinalistas derrotados, Portugal iguala em número de medalhas a sua melhor participação de sempre em Universíadas, que data de 2009, com a conquista de três ouros e dois bronzes.

