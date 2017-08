Selecção portuguesa concentra-se em Cascais

A selecção portuguesa de futebol concentra-se nesta segunda-feira em Cascais, onde vai começar a preparar os encontros com Ilhas Faroé e Hungria, ambos da fase de qualificação para o Mundial 2018.

PUB

Os 24 jogadores convocados pelo seleccionador Fernando Santos, em que se destaca as presenças de Bruno Varela, Bruma e Nelson Oliveira, têm de se apresentar numa unidade hoteleira de Cascais até às 22h.

Nas escolhas do técnico português, que incluem o médio Adrien, que fracturou uma costela, realce também para os regressos de Fábio Coentrão e João Cancelo.

PUB

Portugal, actual campeão europeu, recebe as Ilhas Faroé na quinta-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, e desloca-se a Budapeste para defrontar a Hungria no sábado, 3 de Setembro.

A selecção nacional ocupa o segundo lugar do Grupo B de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo com 15 pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais oito que a Hungria, terceira classificada.

Lista dos convocados

Guarda-redes Rui Patrício (Sporting), Beto (Goztepe, Tur) e Bruno Varela (Benfica).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Defesas Cédric Soares (Southampton, Ing), Pepe (Besiktas, Tur), José Fonte (West Ham, Ing), Bruno Alves (Glasgow Rangers, Esc), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão (Sporting) e João Cancelo (Inter Milão, Ita).

Médios Pizzi (Benfica), Danilo (FC Porto), William Carvalho (Sporting), João Moutinho (Mónaco, Fra), Adrien (Sporting), André Gomes (FC Barcelona, Esp) e João Mário (Inter Milão, Ita).

Avançados Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (Leipzig, Ale), Gelson Martins (Sporting), André Silva (AC Milan, Ita), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Nelson Oliveira (Norwich, Ing) e Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur).

PUB

PUB