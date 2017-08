Ruben Vezo fracturou pé

O futebolista português Ruben Vezo sofreu no domingo uma fractura no quinto metatarso do pé esquerdo, lesão diagnosticada nesta segunda-feira, de acordo com comunicação do Valência.

"Segundos os exames efectuados, Ruben Vezo tem uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, dependente de evolução", refere a nota na página oficial do clube espanhol.

O jogador de 23 anos lesionou-se no Santiago Bernabéu, durante o Real Madrid-Valência (2-2). O central português foi titular nas duas jornadas disputadas pelo Valência, no empate em Madrid - com Cristiano Ronaldo ainda suspenso - e na vitória em casa com o Las Palmas (1-0).

