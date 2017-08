Podcast Jogo Limpo: Análise aos lances da 4.ª jornada da I Liga

No segundo episódio do podcast Jogo Limpo, contamos com a ajuda do ex-árbitro e actual comentador de arbitragem do PÚBLICO Jorge Faustino para interpretar os lances dos jogos Rio Ave-Benfica, Sporting-Estoril e Sp. Braga-FC Porto da 4.ª jornada da Liga de futebol.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

