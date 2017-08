Bruno Fernandes rende Pizzi na selecção A

O médio Bruno Fernandes, que alinha no Sporting, foi esta segunda-feira chamado pelo seleccionador português, Fernando Santos, para ocupar o lugar deixado vago por Pizzi, lesionado, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com nota publicada no site oficial do organismo, o jogador do Benfica apresentou-se na concentração da selecção nacional, em Cascais, com problemas físicos e foi dado como inapto pelo departamento médico.

Perante esta baixa, Fernando Santos optou por chamar Bruno Fernandes, internacional sub-21, que pela primeira vez vai trabalhar com a selecção principal. Portugal defronta na quinta-feira as Ilhas Feroé, no Estádio do Bessa, no Porto, e no dia 4 de Setembro desloca-se a Budapeste para enfrentar a Hungria. Os dois jogos são do grupo B de apuramento para o Mundial2018.

