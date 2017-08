Borussia Dortmund anuncia contratação de Yarmolenko

O Borussia Dortmund, clube em que actua o português Raphael Guerreiro, anunciou nesta segunda-feira a contratação do futebolista ucraniano Andriy Yarmolenko, que assinou um contrato válido até 2021, depois da saída de Dembélé para o FC Barcelona.

"Estou muito agradecido ao Dínamo de Kiev por me ajudar a cumprir o meu sonho de conseguir sair para um grande clube europeu. Vou trabalhar muito em todos os treinos para ajudar o Dortmund a conquistar os seus grandes objectivos - é sempre isso que faço", afirmou o avançado de 27 anos, em declarações ao sítio oficial do emblema germânico na Internet.

Depois de 339 partidas oficiais ao serviço do Dínamo de Kiev, nas quais apontou 137 golos, o futebolista ucraniano do ano por três temporadas seguidas (2013, 2014 e 2015), chega agora a Dortmund, onde envergará a camisola número 9 e será treinado pelo recém-chegado Peter Bosz, que na época transacta chegou à final da Liga Europa ao serviço do Ajax.

O director-desportivo do Dortmund, Michael Zork, revelou que os alemães já há muito perseguiam o avançado, que está "num nível de topo, tanto a nível de clube, como ao serviço da selecção", onde já leva 69 internacionalizações, às quais se juntam 29 golos.

Yarmolenko foi a escolha do Borussia Dortmund para ocupar o lugar do francês Dembélé, que rumou ao FC Barcelona, num negócio que rendeu aos germânicos mais de 100 milhões de euros.

