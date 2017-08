Benfica oficializa Svilar

O guarda-redes belga Mile Svilar é oficialmente reforço do Benfica, anunciou esta segunda-feira o clube da Luz na BTV. A transferência de Svilar, de 18 anos, ex-Anderlecht, por valores na casa dos 2,5 milhões de euros, vincula o guarda-redes ao campeão português por cinco temporadas.

“O Benfica é um clube enorme, com uma grande história. Foi a decisão certa”, disse o mais recente reforço ao canal do clube, revelando os planos para a nova etapa.

“Quero progredir, tornar-me um melhor guarda-redes e gostaria de estar pronto o mais rapidamente possível para treinar com os meus colegas, para integrar a equipa, para a ajudar”, declarou.

“Conheço toda a gente do plantel. Acompanhei o Benfica na Liga dos Campeões e já vi alguns jogos esta época. Sei algumas coisas sobre a história do Benfica, como por exemplo a grande lenda deste clube, Eusébio, e Rui Costa. É o maior clube em Portugal e um dos maiores do Mundo”, afirmou à BTV.

“Tive algumas informações do Matic. Quando olhamos para o historial de guarda-redes, como Oblak e Ederson, para mim é muito bom estar aqui e dar passos em frente na minha carreira”, concluiu.

