Robert Downey Jr. vai ser Perry Mason

Robert Downey Jr. vai voltar à televisão. O actor, hoje uma das estrelas mais bem pagas do cinema graças ao papel de Homem de Ferro, fez brevemente parte do elenco de Saturday Night Live em 1985 e, no início dos anos 2000, foi uma das estrelas da quarta temporada da série Ally MacBeal. Mas desde então que não se aventura nesse meio. Isso está prestes a mudar, já que Downey Jr. irá encarnar, numa nova série da HBO, um dos advogados mais famosos do pequeno ecrã: Perry Mason. É uma profissão que Downey já tinha tido em Ally MacBeal e, por exemplo, em O Juiz, filme de 2014.

Criado em 1933 por Erle Stanley Gardner, ex-advogado e escritor de ficção policial, numa das mais bem sucedidas sagas literárias de sempre, Mason foi o herói de 83 livros. Na mesma década em que nasceu, a personagem passou pelo cinema, onde foi interpretada por Warren William, Ricardo Cortez e Donald Woods. Mas foi com a chegada à televisão, em 1957, numa das primeiras séries dramáticas de uma hora, que Mason foi interpretado pelo actor ao qual ainda hoje é associado: Raymond Burr. O canadiano fez o papel até 1966 e, depois de um interregno, voltou à carga com uma série de quase 30 telefilmes de 1985 até 1993, o ano da sua morte.

Este novo projecto já tinha sido vagamente anunciado no ano passado, com Nic Pizzolatto, o criador de True Detective, aos comandos. Agora, segundo o site Deadline, ganha contornos mais sérios. Já sem Pizzolatto, que saiu para se focar na terceira temporada da sua própria série, tendo a dupla de Rolin Jones e Ron Fitzgerald, que escreveram para séries como Weeds, Friday Night Lights, Boardwalk Empire ou Low Winter Sun, entrado para o lugar do argumentista.

E a associação entre Downey Jr. e Mason não é nova. Em 2011, ano em que saiu Sherlock Holmes: Jogo de Sombras, o segundo (e até agora último) filme da saga de Guy Ritchie em que o actor fez de Sherlock Holmes, a revista Variety tinha anunciado que Downey e a mulher, Susan, iam produzir um filme para a Warner Bros., o primeiro de uma série, com o actor a fazer do advogado. Na altura, a história era suposto desenrolar-se na mesma Los Angeles dos anos 1930 dos livros. Não se sabe se a transição para a televisão e o longo período de gestação terão deixado essa ideia intacta.

