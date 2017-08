Universidade de Verão tem Cavaco como professor

A 15.ª Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação de jovens que marca a rentrée política do partido, arranca esta segunda-feira em Castelo de Vide (Portalegre) e terá no ex-Presidente da República Cavaco Silva o “professor” mais destacado. A intervenção de Cavaco Silva está marcada para quarta-feira, às 10h, e terá por tema Os Jovens e a Política: Quando a realidade tira o tapete à ideologia.

Esta edição da Universidade do Verão arranca hoje com intervenções do seu director, o eurodeputado Carlos Coelho, do presidente da JSD, Simão Ribeiro, e do presidente do Instituto Sá Carneiro, Pedro Reis, seguindo-se um jantar com uma intervenção de Jaime Ramos, médico e candidato apoiado por PSD e CDS-PP à Câmara de Coimbra.

Amanhã, depois de palestras sobre o clima e a energia e sobre a economia portuguesa, o primeiro-jantar debate terá como convidado o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação Carlos Moedas. Na quarta-feira, além de Cavaco, os cerca de 100 jovens “alunos”, portugueses e não só, ouvirão Maria Manuel Mota (cientista que recebeu o Prémio Pessoa em 2013) e o deputado do PSD Miguel Morgado.

Os deputados Paula Teixeira da Cruz e Ricardo Leite vão ser, na quinta-feira de manhã, os protagonistas de um debate sobre a eutanásia, matéria na qual o partido dá liberdade de voto à bancada. À noite, o deputado e ex-membro do secretariado do PS Sérgio Sousa Pinto é o convidado do jantar-conferência.

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel dá na sexta-feira uma conferência sobre Portugal e o futuro da Europa, seguindo-se um debate sobre incêndios com especialistas e o jantar-conferência com Catarina Albuquerque (Prémio Água Global 2016).

O ex-ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro protagonizará o jantar-conferência de sábado da 15.ª Universidade de Verão do PSD, que terminará no domingo, 3 de Setembro, com o encerramento a cargo do presidente do partido, Pedro Passos Coelho. PÚBLICO

