Palavras, expressões e algumas irritações: poder

Já nos detivemos nesta palavra, “poder”, em Outubro de 2015. Então, tratava-se de eleições em Portugal e de saber quem seria, afinal, indigitado primeiro-ministro. Foi por alturas do nascimento da “geringonça”.

PUB

Agora, é Angola que nos faz recordar este substantivo masculino, mas também verbo transitivo, intransitivo e auxiliar.

Enquanto verbo, “poder” significa “ter possibilidade ou autorização para”, “dispor de autoridade”, “ter influência para”. Como substantivo, significa “domínio”, “posse”, “império”, “soberania”.

PUB

Tudo a fazer lembrar José Eduardo dos Santos e o seu “reinado” de 38 anos, que esta semana terminou. Ou talvez não. Dos resultados provisórios (99,66% dos votos contados) ficou a saber-se que o MPLA, o seu partido, desceu 10% em cada eleição (Assembleia Nacional e Presidente), perdendo 25 deputados. A UNITA teve um resultado histórico, conseguindo eleger 51 deputados.

Para António Filipe, deputado do PCP, as eleições, em que participou como observador, foram “um exemplo de maturidade democrática” e deu conta de que todas as mesas de voto que observou “integravam delegados de, pelo menos, três partidos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um dicionário de 1940 regista “direito de mandar” e “ter fôrça para” (assim mesmo, com acento circunflexo) quando explica “poder”. Num outro mais recente, escreve-se “manda quem pode” e ainda “o Governo de um país e as respectivas instituições”. Há uma frase exemplificativa: “O poder foi legitimado pelo voto.”

“Aguentar” também é sinónimo de “poder”. Veremos como se irá aguentar Angola com o baixo preço do petróleo e o alto valor da corrupção. Para os cidadãos comuns, nem sempre “querer é poder”.

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

PUB

PUB