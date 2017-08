Reformas antecipadas: haja justiça

Reconheço que tratar do mesmo modo quem descontou 46, 48 ou mais anos, por um lado e, por outro, quem descontou apenas 40 pode não ser justo. Contudo o que lemos sobre a segunda e a terceira fase das reformas em questão também nos deixam dúvidas face a um mesmo critério de Justiça.

Deve ser dada a possibilidade de acesso à reforma antecipada a quem tenha mais de 60 anos e pelo menos 40 anos de desconto e não como refere o critério base proposto que é ter aos 60 anos 40 anos de desconto. Este é manifestamente injusto, aceito que exija ter começado a descontar antes dos 16 anos e aceito também que tenha alguns cortes, por exemplo 0,3% por cada mês em falta até à idade da reforma. Esta solução trará certamente alguma justiça face em relação a todos.

Rui Carvalho, Seixal

António Costa versus Passos Coelho

Apreciando as primeiras metades das governações de Passos Coelho e de António Costa, o que vemos? Passos Coelho herdou dum governo PS de José Sócrates, do qual fizeram parte António Costa e alguns dos seus actuais ministros, um país em pré-bancarrota após um aumento brutal da dívida pública de 68% para 108% do produto interno bruto (PIB). Sócrates teve que assinar um empréstimo de 78 mil milhões de euros, com juros altíssimos, a uma troika internacional que impôs sacrifícios quase humilhantes ao povo português.

No clímax da crise, com Cavaco Silva a ameaçar novas eleições, Passos Coelho conseguiu equilibrar o país e retomar confiança nos mercados internacionais, acabando por vencer as eleições seguintes, mas derrotado na Assembleia da República por uma coligação oferecida a António Costa pelos partidos de esquerda.

Apesar das vidas perdidas nas desgraças dos incêndios e na Madeira, da contestação dos profissionais da saúde, o primeiro-ministro Costa está em estado de graça, não só pela ausência de manifestações de rua e greves duma CGTP amordaçada pelo Partido Comunista, como pela conjuntura internacional em que, agora, se consegue dinheiro com juros negativos.

Mas o que fez António Costa? Devolveu feriados, descongelou salários e pensões e aumentou salários mínimos. Mas a dívida pública continua a aumentar, o interior do país a desertificar, e o país continua pobre. Resta saber se este estado de graça advêm da competência deste governante, da sua habilidade de negociador, de estar de bem com os deuses e com os diabos ou até quando o PCP aguenta tantos sapos sem uma congestão.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

