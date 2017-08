Índia mobiliza milhares de polícias de choque para leitura da sentença do "guru do bling"

Milhares de polícias de choque estão a ser mobilizados para dois estados do noroeste da Índia, Haryana e Punjab, nas vésperas da leitura da sentença do líder espiritual de uma seita que foi considerado culpado da violação de duas mulheres. Quando foi conhecido o veredicto, na sexta-feira, os seguidores de Ram Rahim Singh saíram à rua em protesto e 38 pessoas morreram - dezenas de milhares permenecem nas ruas.

PUB

A seita liderada por Ram Rahim Singh – conhecido como "guru do bling" pelo seu estilo extravagente e por usar roupa muito brilhante –, a Dera Sacha Sauda, tem a sua base de apoio sobretudo nas zonas rurais de Haryana (onde é a sede) e no Punjab. Foi ali que multidões enraivecidas queimaram bombas de gasolina, comboios e veículos.

O caso também expõe o fascínio da Índia rural com os líderes espirituais (gurus), que têm grande protecção política devido à sua habilidade em mobilizar milhões de seguidores frustrados com o Estado

PUB

A polícia de choque e o exército foram mobilizados para tentarem controlar a multidão, sem sucesso. Pelo menos 38 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em Haryana, segundo os dados oficiais. As autoridades dos dois estados (ambos governados pelo nacionalista hindu Bharatiya Janata Party do primeiro-ministro Narendra Modi) estão a ser duramente criticadas pela forma como trataram este julgamento.

O caso também expõe o fascínio da Índia rural com os líderes espirituais (gurus), que têm grande protecção política devido à sua habilidade em mobilizar milhões de seguidores frustrados com o Estado.

A segurança foi fortemente reforçada junto à prisão de Rohtak (a 70 km de Nova Deli), onde o guru está detido.

O juiz que condenou Singh vai realizar uma conferência de imprensa na segunda-feira (às nove da manhã em Portugal Continental) para anunciar a sentença – o guru não voltará à cidade de Panchkula (Haryana), uma decisão tomada pelas autoridades que tentam evitar que mais gente saia à rua (na sexta-feira, 200 mil cercaram o tribunal) e se repita a violência de sexta-feira.

Singh foi julgado pela violação de duas mulheres, em 2002. A pena mínima a que pode ser condenado são sete anos de prisão.

A cidade de Sirsa, onde está a sede da seita, em cujo interior está um número não determinado de pessoas, foi "encerrada" por ordem do governador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Estamos totalmente preparados, temos um plano de emergência", disseram as autoridades locais especificando que dez mil polícias vão patrulhar Haryana no momento da leitura da sentença.

No vizinho Punjab, onde a violência foi mais esporádica, foram mobilizados oito mil polícias, as manifestações foram proibidas e a Internet foi bloqueada até terça-feira, para evitar que os seguidores do guru se organizem para realizar protestos públicos.

PUB

PUB