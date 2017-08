Uma bela estreia de Martim Baptista no estrangeiro

Martim Baptista, 16 anos feitos a 29 de Julho, estreou-se da melhor maneira em competições fora de Portugal, terminando o Irish Under 16 Boys Amateur Open Championship (Open Amador da Irlanda de sub-16) no 13.º lugar, entre nada menos do que 150 concorrentes que evoluíram no Rockmount Golf Club, a sul de Belfast.

Acompanhado pelo seu treinador Luís Filipe Barroso, era ele o líder no final da primeira volta, com 68 pancadas, 4 abaixo do par-72, resultado esse que acabou por revelar-se como o melhor do torneio, o que lhe valeu um convite para jogar o The Telegraph Júnior Golf Championship em Novembro, na Quinta do Lago.

Naquele primeiro dia, com boas condições climatéricas, nada fazia prever a grande marca do jogador do clube de Vale de Janelas/Praia d’El Rey. Começando do 10, estava já com duas acima do par após bogeys no 11 e no 13. Mas respondeu com 7 birdies até ao final da volta, quatro deles nos últimos cinco buracos, contra apenas mais 1 bogey.

O tempo depois piorou. No segundo dia, com ventos e rajadas de 50km/h e alguma chuva, todos os jogadores se ressentiram – e Martim entregou um cartão com 81. E no terceiro e último dia, com chuva forte e permanente e também vento com rajadas de 30km/h, fez 78, para um total 227, 11 acima do par.

A prova decorreu quarta-feira e sexta-feira e ao fim de duas voltas houve um cut para os 50 primeiros e empatados.

“Obrigado a todos que me apoiaram nesta aventura! Foi espetacular, ganhei novos amigos, experiência e diverti-me!”, escreveu o jogador no Facebook.

Luís Filipe Barroso afirmou por sua vez: “Por ter sido o seu primeiro grande torneio internacional, tínhamos estipulado como objectivo em primeiro lugar passar o cut. Após esse objectivo ter sido atingido iríamos "lutar’ pela melhor classificação possível. Ou seja, os objectivos traçados foram atingidos com sucesso. Fica a experiência deste torneio, e iremos muito brevemente analisar em conjunto todas as vertentes desta participação e continuar a trabalhar e a preparar os próximos desafios que o Martim tem pela frente.”

A prova foi ganha pelo irlandês Adam Smith, com 216 (69-74-73), ao nível do par do campo, seguido pelo seu compatriota Odhran Maguire com 218 (71-72-75). Os terceiro, os também irlandeses Joseph Byrne e Max Kennedy, somaram 220, menos sete pancadas do que Martim.

