Teresa Portela nona na final de K1 200

A portuguesa Teresa Portela foi nona classificada, nesta manhã, na final de K1 200 metros dos Mundiais de canoagem, que encerram neste domingo em Racice, na República Checa.

PUB

Um dia depois do sétimo lugar em K1 500, Teresa Portela não escapou à última posição da regata das medalhas, ficando a 1,573s da vencedora, a favorita neozelandesa Lisa Carrington, que terminou em 38,433s.

A prata foi para a dinamarquesa Emma Asstrand Jorgensen e o bronze para a polaca Marta Walczykiewicz.

PUB

Neste domingo, Fernando Pimenta disputa ainda a final de K1 5000, distância não olímpica, depois de ter conquistado a medalha e prata nos 1000 metros no sábado.

Vitória lusa numa final B

Portugal venceu a final B de K4 500 feminino, classificando-se no 10.º lugar final, enquanto o quarteto masculino fechou em 17.º.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Joana Vasconcelos, Francisca Laia, Teresa Portela e Márcia Aldeias impuseram-se em 1m35,130s, batendo o Canadá por 1,1 segundos e a Rússia por 1,65s.

Depois do nono lugar nos Europeus – na altura com Maria Cabrita no lugar de Márcia Aldeias – as “pupilas” de Ryszard Hoppe provaram que bem poderiam estar a disputar a regata decisiva.

Na final B masculina, Emanuel Silva, João Ribeiro, David Fernandes e David Varela ainda passaram em quinto a meio da prova, mas acabaram por cair alguns lugares, terminando no oitavo lugar, em 1m22,210s, a 1,472s dos vencedores, o Canadá. Nas contas finaais, a tripulação lusa foi 17.ª classificada.

PUB

PUB