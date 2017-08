Real Madrid perde a carruagem da frente na Liga

À 2.ª jornada, o Real Madrid escorregou. Em casa, frente ao Valência, o campeão espanhol cedeu um empate (2-2) e perdeu a carruagem da frente no campeonato, agora repartida entre Real Sociedad, Barcelona e Leganés.

Marco Asensio é a única boa notícia que o Real Madrid pode extrair desta noite. O atacante espanhol está a atravessar um momento de forma fenomenal e voltou a prová-lo no Santiago Bernabéu: aos 10', inaugurou o marcador e colocou os anfitriões no bom caminho.

A resposta do Valência não tardou e, aos 18', Carlos Soler empatou, resultado com o qual se atingiu o intervalo. No segundo tempo, foi o médio francês Kondogbia a dar nas vistas, assinando o 1-2 aos 77' e silenciando o Bernabéu.

Ainda que tenha disposto de duas ocasiões flagrantes nos cinco minutos finais (ambas por intermédio de Benzema), o máximo que o Real conseguiu foi empatar, pelos pés do inevitável Asensio, de livre directo, aos 83'.

Com quatro pontos em seis possívels, tal como o Valência, os "merengues" ocupam o quinto lugar na tabela.

