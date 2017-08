Mónaco demolidor mesmo em fase de reconstrução

Para uma equipa que perdeu três peças fundamentais na conquista do título da época passada, e que não tem contado a 100% com a sua estrela-maior, o Mónaco tem dado conta do recado. Neste domingo, respondeu à fuga para a frente do PSG na classificaç��o da Liga francesa com uma goleada sobre o Marselha (6-1), mantendo o pleno de vitórias neste arranque de temporada.

Desde que chegou ao principado, Leonardo Jardim tem sido pródigo em encontrar soluções para um projecto redireccionado para o aproveitamento dos escalões de formação. Neste mercado de transferências, já viu partir o lateral esquerdo Mendy, o médio todo-o-terreno Bakayoko e o criativo Bernardo Silva, três indiscutíveis do “onze” campeão em 2016-17. E mesmo Kylian Mbappé, um dos talentos mais cobiçados do momento, tem sido utilizado de forma muito mais parcimoniosa do que foi hábito.

É neste contexto que o treinador português tem trabalhado e os resultados são animadores. Quatro jogos na Ligue 1, quatro triunfos, 14 golos marcados e quatro sofridos. No Estádio Louis II, o Marselha foi atropelado com uma primeira parte de luxo dos anfitriões, que marcaram por Glik (2’), Falcao (20’, de penálti, e 34’) e Diakhaby (45’), mantendo a pressão no segundo tempo. Sidibé (68’) e Fabinho (79’, de penálti) eleveram a contagem, só amenizada por um golo de Cabella, aos 75’.

Ao cabo da 4.ª jornada, PSG e Mónaco são as únicas equipas imaculadas na prova, com 12 pontos somados em 12 possíveis. E só os dois golos a menos sofridos pelos parisienses permitem estabelecer diferenças entre ambos.

