Miguel Oliveira foi oitavo em Silverstone

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou neste domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Moto2 no oitavo lugar, numa 12.ª ronda da temporada que foi ganha pelo japonês Takaaki Nakagami (Kalex).

Em Silverstone, Oliveira arrancou do oitavo lugar e, 18 voltas depois, acabou por cruzar a meta na mesma posição, com o tempo de 38m31,346s, mais 10,463 segundos do que o vencedor.

Nakagami, com 38m20,233s, obteve o primeiro triunfo da temporada, tendo terminado a corrida à frente dos italianos Mattia Pasini (Kalex), que foi segundo classificado a 724 milésimos de segundo, e Franco Morbidelli (Kalex), terceiro a 2,678 segundos.

Na classificação geral, Miguel Oliveira continua no quarto posto, agora com 141 pontos, enquanto Morbidelli mantém a liderança, com 223.

