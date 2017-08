Mayweather derrota McGregor e mantém registo imaculado

Então olá e adeus. Floyd Mayweather reapareceu num ringue, no sábado à noite, em Las Vegas e despediu-se coberto de glória – como as más línguas diziam que teria de acontecer – derrotando o lutador de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor ao 10.º assalto.

Mayweather nunca tinha perdido um combate, um registo limpo de 49 vitórias e zero derrotas. E segundo a Reuters, foi "impiedoso" para o adversário, que se estreou nos ringues desta modalidade. "Este foi o meu último combate. De certeza", disse no final, o norte-americano, que mantém uma folha de registo imaculada, 50-0, ultrapassando outra lenda da modalidade, Rocky Marciano, que terminou a carreira com um registo de 49-0

A partir da quarta ronda, tornou-se evidente que o combate poderia ficar para a história como o mais rentável de sempre, mas nunca como um grande contributo desportivo para a modalidade. Isto porque Mayweather, de 40 anos, "dissecou" o irlandês, de 29 e sem experiência no boxe, nos primeiros minutos e rapidamente passou a dominar o combate. "Este foi o meu último combate", insistiu o vencedor, que terá embolsado cerca de 100 milhões de dólares só por participar no combate e fora todas as outras receitas. "Escolhi o parceiro certo para dançar esta noite", ironizou ainda. "Uma vitória é uma vitória e não interessa como a obténs. O Rocky Marciano é uma lenda e eu tenho esperança de entrar um dia no corredor da fama", acrescentou.

