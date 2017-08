Filipe Lima finaliza Made in Denmark no 31.º lugar

Filipe Lima encerrou em beleza o Made in Denmark, prova do European Tour dotada com 1,8 milhões de euros de prize-money, que decorreu entre quinta-feira e hoje, domingo, no Himmerland Golf & Spa Resort, em Farsø, Dinamarca. Com uma volta de 66 pancadas, 5 abaixo do par-71, subiu 25 lugares para acabar em 31.º empatado com mais nove jogadores.

Esta classificação iguala a a sua terceira melhor classificação da época no circuito, apenas superada pelo 22.º posto no Open de Portugal e pelo 26.º no Nordea Masters, na Sicília, Itália. Já o prémio que recebeu, no valor de €13,428, é para ele o segundo mais elevado do ano, a seguir aos €14,475 que recebeu pelo 31.º lugar no The Rocco Forte Open-Verdura, na Sicília, em Itália. Na Race to Dubai, ocupa a 187.ª posição, com um total de €61,828.

Lima totalizou 278 pancadas (71-67-74-66), 6 abaixo do par, numa prova que foi ganha pelo norte-americano Julian Suri, com 265 (67-69-65-64), 19 abaixo do par, o que lhe deu uma magem quatro pancadas de vantagem sobre o vice-campeão, o escocês David Horsey.

No Challenge Tour, Ricardo Santos foi 21.º empatado com sete jogadores no Rolex Trophy, prova que contou com os 42 primeiros na Road to Oman, o ranking do circuito. Acabou com um agregado de 280 (66-73-72-69), 8 abaixo do par, recebendo um prémio de €2,952 e descendo de 24.º para 27.º no Road to Oman, com um total de €42,698. Os 15 primeiros nesta tabela no fim do ano ficam com o cartão do European Tour para 2018.

O espanhol Pedro Oriol bateu no play-off o francês Adrien Saddier para conquistar o título, depois de ambos terem concluídos as quatro voltas regulamentares com 271 (-7). O espanhol Scott Fernandez e o italiano Lorenzo Gagli partilharam o terceiro lugar, a uma pancada de entrarem no desempate.

