Benfica acusa FC Porto e Sporting de coagir e intimidar árbitros

O Benfica acusou neste domingo o FC Porto e o Sporting de estarem a coagir e a intimidar os árbitros de futebol de forma concertada.

"O Sport Lisboa e Benfica repudia o clima de grave coacção e intimidação sobre os árbitros que, de forma concertada, Sporting CP e FC Porto estão a exercer via os seus directores de comunicação", acusa Benfica, numa nota da direcção de comunicação.

O Benfica defende que "isto só visa condicionar as arbitragens já para os seus jogos deste domingo", e questiona: "O que as entidades responsáveis estão à espera para actuar?".

A nota surge um dia depois do empate do tetracampeão nacional no terreno do Rio Ave (1-1), em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os “encarnados” e os vila-condenses cederam pontos pela primeira vez.

Neste domingo, o FC Porto joga no terreno do Sporting de Braga e o Sporting recebe o Estoril-Praia. Em caso de vitória podem ambos instalar-se no topo da tabela, com mais dois pontos do que as “águias” e o Rio Ave.

