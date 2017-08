Arsenal goleado em Anfield Road pelo Liverpool

O Liverpool ascendeu neste domingo à vice-liderança da Premier League após derrotar em Anfield Road o Arsenal, por 4-0. Num jogo onde a superioridade da equipa treinada por Jürgen Klopp foi clara, Roberto Firmino (17’), Sadio Mané (40’), Mohamed Salah (57’) e Daniel Sturridge (77’) fizeram os golos dos “reds”.

PUB

Após derrotar na última jornada do campeonato inglês o Crystal Palace (1-0) e vencer por duas vezes o Hoffenheim no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o quarto triunfo consecutivo do Liverpool começou a ser construído cedo: aos 17’, com um remate de cabeça, o brasileiro Firmino inaugurou o marcador em Anfield Road.

Sem que o Arsenal conseguisse reagir, o Liverpool continuou a controlar o jogo e, sem surpresa, dilatou a vantagem antes do intervalo, com um golo de Sadio Mané. Na segunda parte, Arsène Wenger ainda tentou inverter o rumo dos acontecimentos com as entradas de Giroud e Lacazette, mas os “reds” não tiveram problemas em construir a goleada com mais dois golos: Mohamed Salah (57’) e Daniel Sturridge (77’).

PUB

PUB

PUB