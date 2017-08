ABC vence Sporting e conquista Supertaça de andebol

O ABC, detentor da Taça de Portugal de andebol, conquistou neste domingo a Supertaça ao vencer o campeão nacional Sporting, por 26-21, em encontro que decorreu no Pavilhão Municipal da Mêda, no distrito da Guarda.

A formação bracarense já vencia ao intervalo, por 14-13, no encontro que reeditou o duelo que encerrou a prova em 2016-17, em que os bracarenses conquistaram a Taça de Portugal, por 35-33 após prolongamento.

Com este triunfo, o ABC passa a ser o clube com mais Supertaças conquistadas, sete, desfazendo a parceria que vinha mantendo com o FC Porto, que soma seis, seguido do Benfica, com cinco, e Sporting, com três.

