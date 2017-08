O ilustrador que transforma o violento mundo de A Guerra dos Tronos em algo “adorável”

A violência e complexidade da famosa série televisiva de fantasia A Guerra dos Tronos, que conclui agora a sétima temporada, parece não combinar com animações “adoráveis” e minimalistas. Mas para o ilustrador israelita Eran Mendel é esse o “desafio”: pegar numa parte importante de cada episódio da série e transformá-la num resumo “engraçado e adorável” do que aconteceu, diz ao PÚBLICO. E fá-lo todas as semanas, em formato GIF.

Atenção: este artigo contém spoilers da sétima temporada de A Guerra dos Tronos, mas não do último episódio.

Com tantas coisas a acontecer num só episódio, o ilustrador de 39 anos, que trabalha há 14 na área, explica que escolhe um dos pontos principais do enredo, dando-lhe a sua própria interpretação. “Se alguma coisa me surpreende ou me faz rir quando vejo o episódio, é um bom ponto de partida” para que a cena acabe retratada numa pequena animação. Como a cena em que os soldados Lannister são borrifados por um spray de fogo, em alegoria aos dragões, com uma lata de marca Targaryen.

Foto Eran Mendel

Ou a cena em que a personagem Benjen Stark vai decapitando alegremente os wights — corpos reanimados (aqui no sentido literal), trazidos do mundo dos mortos pelos Caminhantes Brancos, os conhecidos White Walkers.

Foto Eran Mendel

Mas Eran Mendel, que se especializou em ilustração e animação na Academia de Arte e Design de Bezalel, em Jerusalém, também retrata cenas mais dramáticas, como o episódio em que foi dado a conhecer o triste passado de Hodor, uma das personagens mais adoradas da saga.

Foto Eran Mendel

Tudo começou com o primeiro episódio da sexta temporada, lançado a 24 de Abril do ano passado. Nesse episódio, vê-se a transformação da personagem Melisandre, uma sacerdotisa do Senhor da Luz, que, ao retirar o seu colar com poderes mágicos, revela a sua verdadeira aparência, bem mais velha do que se pensava. Como diz ser viciado em fazer GIFs — sigla de Graphics Interchange Format, imagens em formato bitmap, muito utilizados para pequenos clipes de vídeo ou animações —, Eran Mendel decidiu recriar a transformação de Melisandre. Era para ser só um, mas “tornou-se tão popular” que Mendel continuou a dar a sua interpretação a cada episódio.

Foto Eran Mendel

Eran Mendel confessa ser um “grande fã” de A Guerra dos Tronos e acredita que o Trono de Ferro não resistirá até ao fim. Mas espera que, a haver quem venha a governar os Sete Reinos, seja “uma personagem completamente imprevisível”.

Foto Eran Mendel

Quando fez a primeira animação, o ilustrador sabia da popularidade da série (até pela quantidade de artistas inspirados na série, afirma), mas confessa que não tinha noção que o seu trabalho pudesse chegar a tanta gente.

Antes de começar a sétima temporada, criou pequenas animações de algumas das personagens da série, enquanto esperavam, em frente à televisão, pela nova temporada: Daenerys Targaryen e um dos seus dragões, Cersei e o seu guarda-costas gigante ou Jon Snow com o seu lobo Ghost.

Por norma, leva metade de um dia para fazer cada GIF, mas tal “depende de factores como o número de personagens, da sua duração e da complexidade da animação”, explica ao PÚBLICO.

O primeiro passo na criação das suas animações, explica, é o conceito: “ter uma boa ideia que seja engraçada e atraente, mas também fácil de entender e que funcione em loop”, como é característica dos GIFs. A segunda etapa é o design, que tenta manter simples para lhe dar mais liberdade na terceira fase, a da animação, que considera ser a mais “entusiasmante”. “O minimalismo dos meus designs permite-me exagerar acções e posturas”, refere, considerando que a simplicidade dos seus desenhos lhes dá um ar mais “gracioso e expressivo”.

Foto Eran Mendel

Os trabalhos do ilustrador – que admite a possibilidade de vir a fazer as animações para outras séries televisivas – estão disponíveis no Facebook, Instagram, Dribble e Vimeo.

Foto Eran Mendel

