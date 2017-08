Proteção Civil reforça meios no combate aos fogos em Oleiros

A Protecção Civil reforçou os meios terrestres na noite de sexta-feira para combater os dois fogos que lavram no concelho de Oleiros (Castelo Branco), com o objetivo de dominá-los durante a madrugada de sábado.

"Estamos a reforçar os meios terrestres para tentar que estes incêndios fiquem dominados pela manhã", disse à Lusa o oficial de operações e de emergências da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) Carlos Pereira, advogando que "os grandes incêndios tentam-se dominar durante a noite".

De acordo com o responsável da Protecção Civil, os dois incêndios florestais em Oleiros são os que merecem maior preocupação, contando com o maior número de meios no combate. Um deles deflagrou na quarta-feira, pelas 13h00, na localidade de Selada das Pedras, e outro começou na quinta-feira, cerca da 01h00, na localidade de Poeiros.

Pelas 23h00 de hoje, o fogo em Selada das Pedras estava a ser combatido por 612 operacionais, apoiados por 204 veículos, enquanto o incêndio em Poeiros mobilizava 382 operacionais e 125 viaturas, informou Carlos Pereira.

O oficial de operações e de emergências da ANPC disse ainda que estes dois fogos lavram próximo de aldeias. O fogo na localidade de Selada das Pedras está a ameaçar as aldeias de Silvosa, Vinha e Paiagua e o incêndio na localidade de Poeiros está próximo das povoações de Cardosa e de Maxial do Campo.

Apesar da situação complicada junto a estas aldeias, o responsável da Proteção Civil afirmou que não há ainda registo de pessoas retiradas das habitações.

A Protecção Civil vê a madrugada deste sábado como "uma janela de oportunidade" para que seja possível dominar estes dois incêndios de grandes dimensões. "Tudo indica que se consiga, efectivamente, fazer um bom trabalho esta noite", declarou Carlos Pereira, referindo-se ao combate a estes fogos em Oleiros.

Além destes dois incêndios no concelho de Oleiros, o oficial da Protecção Civil destacou o fogo no concelho de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, que lavra há sete horas e que está a ser combatido por 72 operacionais, auxiliados por 21 veículos.

Ainda no distrito da Guarda está activo um fogo que deflagrou esta sexta-feira, pelas 21h30, na localidade de Pinhel, e que pelas 23h30 mobilizava 78 bombeiros e 22 meios terrestres.

Como ocorrências de incêndios florestais em curso está também o fogo em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, que deflagrou esta sexta-feira, pelas 21h00, e que está a ser combatido por 106 operacionais, apoiados por 30 viaturas.

