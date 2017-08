Perto de Setembro

PUB

Este é o último fim-de-semana de Agosto mas o tempo já virou. As noites são mais escuras e frescas e compridas. Os fins de tarde são menos acolhedores. Às vezes, muito de manhã, está quase frio.

É quando o Verão passa os dois-terços que começa a dar a volta, quando falta menos de um mês para acabar. As multidões de Agosto já não são as mesmas: há pessoas que se fartaram de praia. Outras voltam para casa e para o trabalho um bocadinho mais cedo.

Por outro lado, sai mais gente à noite - mas não é com a alegria das primeiras noites quentes de Junho em que literalmente todo o Verão está a nossa frente. Agora sente-se mais a angústia das férias a acabar e aquela estranha obrigatoriedade de nos divertirmos que é tão contraproducente.

Setembro é sempre uma surpresa. Espera-se pouco e, em troca dessa ingratidão, recebe-se muito. Em vez de passar os últimos dias de Agosto a chorar o Agosto que já passou quase todo, porque não aceitar a generosidade de ainda termos alguns dias de Agosto para nos preparamos para as delícias de Setembro?

Setembro é um mês inteiro que entra por Outubro dentro. Em Portugal o verdadeiro fim do Verão é no Outono, perto de Novembro. O último dia de calor do ano é um milagre e a água do mar começa finalmente a arrefecer. É bom quando se acerta no último dia de praia, naquelas longas despedidas dentro de água, a ver o areal despido de tralhas e de gente.

Mas tudo isso está no futuro. Setembro ainda é futuro. Agosto ainda está quente. E o passado já passou.

