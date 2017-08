Portugueses, acordem!

É vergonhoso o que se passa, neste momento, em Portugal! Os dirigentes portugueses deixam o país arder, ano após ano, e, agora, para cúmulo, abriram as portas às tropas espanholas para fazerem o trabalho que compete às nossas Forças Armadas! Já para não falar dos 20 aviões, também espanhóis, que invadiram o nosso espaço aéreo, tudo porque a Força Aérea Portuguesa está impossibilitada de combater os referidos fogos! Depois prendem zé-ninguéns que ateiam fogos por dá cá aquela palha, como o incendiário que o fez por um desgosto amoroso! Mas alguém acredita nisso?

A quem interessa o crime? Àqueles que ganham com ele. E quem são? Os espanhóis, por exemplo. Mas os nossos dirigentes alegam que tudo está de acordo com a ajuda inerente ao facto de pertencermos à União Europeia. Só que este ano, em Portugal, a superfície ardida é mais de 1/3 de toda a área ardida nos 28 países que constituem a União Europeia. Pergunta-se, portanto, a quem mais interessa o enfraquecimento do nosso país?

Filipa de Campos

A emigração de (in)sucesso

Percecionada tradicionalmente como um fenómeno de realização pessoal e profissional, em que à custa de muito esforço, anos de sacrifício e trabalho árduo, os emigrantes alcançam o êxito lá fora, abundam igualmente na história da emigração portuguesa casos e dimensões marcadas pelo insucesso.

Para lá dos vários casos de sucesso de self-made men espalhados pelos quatro cantos do mundo, muitos deles de origens humildes e que a partir do zero conseguiram triunfar na vida e construir verdadeiros impérios que dão que falar no mundo dos negócios, avultam na emigração portuguesa situações de compatriotas marcados pelas contrariedades do isolamento, das malhas da pobreza, das barreiras linguísticas, do flagelo do desemprego e da precariedade, que originam dificuldades em cumprir compromissos estabelecidos e riscos de marginalidade.

Encontram-se, por exemplo, nestes casos que geralmente não captam o interesse mediático da sociedade, mas que mostram que a emigração não é só uma história de sucesso, o fenómeno da deportação que tem trazido ao arquipélago dos Açores centenas de cidadãos nacionais expulsos da América do Norte, essencialmente dos EUA, devido a problemas com a justiça.

Segundo um estudo recente do Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores (CES-UA), nas últimas décadas os EUA e o Canadá deportaram para os Açores 1175 emigrantes portugueses.

Constrangidos a regressar uma terra, em que em muitos casos já não sabem falar a língua, nem têm ligações, vários destes compatriotas vivem uma verdadeira dupla pena na região autónoma portuguesa. Uma espécie de prisão a céu aberto, marcada pelo drama da separação forçada das famílias, prolongada pelo facto de a deportação não ser temporária, mas definitiva.

Para João Rodrigues, autor do ensaio O Repatriamento nos Açores: da emigração à reinserção, este fenómeno crescente e cada vez mais dramático “constitui uma forte sanção aos transgressores imigrantes que violam as normas - exclui-os de um espaço polifacetado (físico, social, emocional, económico), onde procuraram integrar-se e não conseguem, por culpa própria e/ou de outrem”.

Daniel Bastos

