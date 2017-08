Ex-primeira-ministra tailandesa fugiu para o Dubai na véspera de ser julgada

A ex-primeira-ministra tailandesa Yingluck Shinawatra, fugiu para o Dubai na semana passada para evitar ser presa na última sessão do seu julgamento, que terminou na sexta-feira, anunciaram fontes do seu partido.

Yingluck foi acusada de negligência num processo relativo a subsídios ao cultivo do arroz. Quando não compareceu no tribunal, foi emitido um mandado de captura contra si.

"Ouvimos que foi para o Camboja, depois para Singapura e dali voou para o Dubai. Chegou em segurança e está lá agora", disse um membro do partido em declarações à Reuters.

O irmão de Yingluck, Thaksin Shinawatra, vive exilado no Dubai para evitar a pena de prisão a que foi condenado pelo crime de corrupção no julgamento depois de ter sido derrubado num golpe de Estado militar em 2006. A irmã foi destituída pelo Tribunal Constitucional – os críticos diziam que era uma "testa de ferro" do irmão, que era quem de facto governava o país.

O chefe da polícia, general Srivara Rangsibrahmanakul, disse que não há registo da saída do país da antiga primeira-ministra e que o caso estava a ser investigado. O vice-primeiro-ministro, Wissanu Krea-ngam, disse que o seu paradeiro será determinado "em breve".

