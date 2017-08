Daesh reivindica responsabilidade por ataque em Bruxelas

O grupo terrorista Daesh reivindicou este sábado a responsabilidade pelo ataque com arma branca que dois militares belgas com ferimentos ligeiros, na sexta-feira, em Bruxelas.

Segundo uma nota divulgada pela Amaq, a agência de propaganda do grupo extremista, citada pela Reuters, o autor do ataque foi declarado como “um soldado do [autoproclamado] Estado Islâmico” e acção surgirá “em resposta a apelos a ataques contra países da coligação”, numa referência aos estados que apoiam os Estados Unidos na luta contra o movimento radical islâmico.

O autor do ataque, que teria cerca de 30 anos, foi baleado pelos militares e acabou por morrer. Logo na sexta-feira, o Ministério Público belga qualificou a acção como um atentado terrorista.

