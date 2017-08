Homem morto a tiro no Monte da Caparica

Um homem com 26 anos foi morto a tiro ao início da madrugada deste sábado, no Monte da Caparica, em Almada, disse à Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

A GNR foi chamada ao local cerca da 1h, tendo a vítima, baleada com dois tiros, chegado sem vida ao Hospital Garcia de Orta.

A Polícia Judiciária está agora a investigar o homicídio.

A GNR não avançou se há testemunhas ou se tem suspeitas quanto ao motivo do crime, adiantando apenas que o homem residia naquela zona de Almada.

