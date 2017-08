Vuelta: Alaphilippe vence 8.ª etapa e Oliveira termina em quinto

O francês Julian Alaphilippe (Quick Step Floors) venceu a 8.ª etapa da Volta a Espanha, em Xorret de Catí, onde o português Nelson Olveira (Movistar) terminou em quinto e Chris Froome (Sky) consolidou a liderança.

Numa tirada de 199,5 quilómetros, iniciada em Hellín e com uma contagem de montanha de primeira categoria a três quilómetros da meta, Alaphilippe terminou em 4h37m55s e foi o mais forte do grupo de fugitivos, batendo o esloveno Jan Polanc (UAE Team Emirates) e o polaco Rafal Majka (Bora-hansgrohe) por dois segundos, enquanto Nelson Oliveira chegou 28 segundos depois do vencedor.

O português ficou à porta do 'top-10', subindo do 22.º ao 11.º posto, a 2m03s do camisola vermelha, Chris Froome, que concluiu a tirada no 14.º lugar, a 1m27s de Alaphilippe, e ganhou tempo aos seus principais adversários.

