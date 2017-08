Vettel prolonga contrato com Ferrari por mais três anos

O piloto alemão de Fórmula 1, Sebastian Vettel, 30 anos, prolongou o contrato que o ligava à Ferrari por mais três anos, segundo anunciou o fabricante neste sábado de manhã. "A Ferrari anuncia que a Scuderia Ferrari renovou o seu acordo (...) com o piloto Sebastian Vettel para as épocas 2018, 2019 e 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1", lê-se no comunicado da marca italiana, citado pela Lusa.

Quatro vezes campeão do mundo na categoria rainha da velocidade motorizada, Vettel assegura assim a continuidade ate 2020, mantendo-se ao lado do finlandês Kimi Raikkonnen, que também havia estendido o contrato até 2018, durante a semana que terminou.

Na actual temporada, Vettel lidera o campeonato do mundo, com 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o britânico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), após 11 provas disputadas. A próxima é neste fim-de-semana, com o Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Com 191 corridas disputadas na F1, Vettel contabiliza 46 vitórias e 94 presenças no pódio.

