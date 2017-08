V. Guimarães empata em Paços de Ferreira

Paços de Ferreira e V. Guimarães empataram a zero neste sábado no Estádio Capital do Móvel, numa partida que confirmou o início de época abaixo das expectativas das duas equipas. Numa encontro onde os pacenses jogaram em inferioridade numérica durante mais de 45 minutos, o nulo acaba por penalizar mais os vitorianos, que na segunda parte dominaram a partida sem conseguirem bater o guarda-redes Mário Felgueiras.

PUB

Sem golos, mas com muita intensidade e polémica q.b.. Em Paços de Ferreira, o V. Guimarães, que procurava apagar a má imagem dos últimos dois jogos (zero golos marcados e oito sofridos), entrou melhor e beneficiou da primeira oportunidade (Rafael Martins rematou ao lado da baliza de Mário Felgueiras), mas o Paços de Ferreira, que somou apenas um ponto nas três primeiras jornadas, foi aos poucos equilibrando a partida. No entanto, em cima do intervalo, o árbitro Nuno Almeida considerou que o australiano Awer Mabil agrediu Jubal e expulsou o extremo, de 21 anos.

Em superioridade numérica, o V. Guimarães surgiu na segunda parte com vocação ofensiva e chegou a colocar a bola no fundo da baliza pacense, mas o golo seria anulado a Hurtado, depois de o árbitro recorrer ao vídeoárbitro e considerar que no início da jogada houve uma falta no meio campo favorável ao Paços de Ferreira.

PUB

Com muita posse de bola mas pouco critério, os minhotos mantiveram o domínio até ao fim, mas em apenas um par de situações conseguiram dar trabalho difícil a Mário Felgueiras e, desta forma, a equipa de Pedro Martins passou a somar quatro pontos em três jornadas, enquanto o Paços de Ferreira, que ainda não ganhou nesta época, conquistou o segundo ponto.

PUB

PUB