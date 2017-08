Um Watford resistente na estreia de Carrillo

Em condições normais, um empate em casa com o Brighton & Hove Albion não seria propriamente um bom resultado. Mas o jogo deste sábado, a contar para 3.ª jornada da Premier League, não foi um jogo fácil para o Watford, reduzido a dez unidades durante mais de uma hora. A equipa de Marco Silva resistiu à contrariedade e, mesmo em sofrimento, somou o quinto ponto na prova.

Até o uruguaio Miguel Britos ser expulso, aos 27', o Watford mandava nos indicadores da partida, com mais posse de bola e mais acções de ataque. Mas a partir do momento em que o defesa saiu do relvado, após uma falta muito dura sobre Anthony Knockaert, a tendência do jogo começou a inverter-se.

Nessa altura, Marco Silva substituiu Amrabat por Cathcart, que só esteve em campo até aos 47'. No arranque do segundo tempo, o técnico português lançou Carrillo na esperança de desequilibrar num lance individual, permitindo ao peruano estrear-se na Premier League dias depois de ter chegado a Inglaterra, por empréstimo do Benfica.

Até final, o 0-0 manteve-se, apesar do ascendente do Brighton & Hove Albion, e o Watford acumulou mais um ponto, que provisoriamente o deixa num surpreendente quinto lugar na classificação.

