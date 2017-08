Rui Vitória: "Não temos de entrar em dramatismos"

Rui Vitória, treinador do Benfica

“Foi um jogo disputado mas fechado na primeira parte, com a preocupação de anular os pontos fortes ad equipa contrária. Na segunda parte, com os golos o jogo abriu para o nosso lado, com maior agressividade, com o Cássio a fazer belíssimas defesas. Tivemos oportunidades para fazer o golo e não fizemos. Poderíamos ter saído daqui com a vitória”.

"Tivemos de fazer uma alteração muito cedo e num jogo destes é bom ter todas as substituições para poder mexer com o jogo. Com o Zivkovic quisemos jogar melhor por dentro e com o Raul procurámos mais agressividade. Estamos numa fase inicial. Não gostamos de perder pontos, mas não temos de entrar em dramatismos".

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave

“Esta foi a proposta de jogo que trouxemos e entendemos que não há que alterar nada. Estamos felizes por, frente ao Benfica, termos conseguido jogar segundo o nosso plano. É preciso ser corajoso para tentar jogar assim, com respeito pelo Benfica mas também pela nossa identidade. Tentámos controlar o estado emocional dos jogadores e a resposta foi positiva. Temos consciência de que estamos no início de uma longa caminhada”.

