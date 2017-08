Meia hora de Zivkovic não chegou para o Benfica ganhar

Pela 15.ª época consecutiva, o Benfica não venceu as quatro primeiras jornadas do campeonato. Em Vila do Conde, num duelo entre equipas que ainda não tinham perdido pontos, o Rio Ave foi superior na primeira parte e os “encarnados” apenas na última meia hora, após a entrada de Zivkovic, conseguiram mostrar bom futebol. Lisandro López, aos 61’, colocou os vila-condenses em vantagem, mas seis minutos depois, Jonas, na transformação de uma grande penalidade, fixou o resultado final (1-1).

Sem surpresas nas opções iniciais dos dois treinadores, o jogo começou com uma atitude do Rio Ave que anulou o Benfica por completo na primeira parte. De forma audaz, a equipa de Miguel Cardoso não ficou à espera dos benfiquistas dentro do seu meio-campo e, com os jogadores “encarnados” sob pressão à saída da área defendida por Bruno Varela, a bola nunca chegava ao ataque das “águias” e na primeira metade do jogo o Benfica apenas aos 36’, por Jonas, conseguiu efectuar um remate à baliza de Cássio. Com maior percentagem de posse de bola e a melhor oportunidade de golo (Guedes, aos 33’), o Rio Ave era a melhor equipa em campo ao intervalo.

Positivo/Negativo Positivo Zivkovic O jovem extremo sérvio falhou o início da época devido a lesão, mas em Vila do Conde precisou de apenas meia hora para voltar a demonstrar a sua enorme qualidade.

Positivo Rio Ave Durante uma hora, o Rio Ave anulou por completo o Benfica. O empate premeia a atitude ambiciosa dos vila-condenses. Negativo Marcão O defesa central brasileiro teve uma entrada muito dura sobre Rafa logo aos três minutos e foi muito ingénuo na forma como provocou a grande penalidade que deu o empate ao Benfica.

Negativo Jonas O avançado brasileiro sofreu o penálti e voltou a marcar, mas fez em Vila do Conde claramente o seu pior jogo desta época.

Sem alterações — Lisandro substituiu o lesionado Jardel aos 15’ —, o início da segunda parte foi mais do mesmo: Rio Ave competente, Benfica inexistente. Cervi, no entanto, esteve perto do golo (57’), mas Guedes ameaçou no minuto seguinte e, quase de seguida, Varela desviou a bola contra Lisandro e o argentino marcou na própria baliza.

Pronto para entrar estava Zivkovic e o sérvio, que substituiu Cervi, colocou um ponto final na inépcia benfiquista. Aos 67’, o árbitro considerou que Marcão agarrou Jonas na área e, na transformação do penálti, o brasileiro empatou. Depois, quase sempre com Zivkovic em evidência, Rafa (71’ e 75’), Seferovic (76’) e Jiménez (88’) podiam ter garantido os três pontos para o Benfica, mas o resultado manteve-se inalterado, premiando a boa atitude do Rio Ave.

