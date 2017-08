Dois jogos, duas vitórias para o Barcelona na Liga espanhola

O melhor que o Alavés conseguiu na recepção deste sábado ao Barcelona, na 2.ª jornada da Liga espanhola, foi adiar o triunfo do adversário. Num jogo de um só sentido (39% contra 61% em posse de bola), os catalães venceram por 0-2 e mantêm a liderança do campeonato, com seis pontos.

Lionel Messi foi réu e herói na mesma partida. No primeiro tempo, aos 41', falhou uma grande penalidade que impediu que o Barça tivesse ido para o intervalo em vantagem, mas redimir-se-ia na etapa complementar. Aos 55', beneficiou de um ressalto no interior da área para inaugurar o marcador e, 11 minutos mais tarde, bisou.

No domingo à noite, entra em campo o Real Madrid para defrontar o Valência, sendo que por esta altura também a Real Sociedad soma seis pontos na Liga, graças a um triunfo sobre o Villarreal (3-0).

