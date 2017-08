Calcanhar de Lewandowski abre caminho ao triunfo do Bayern

A visita do Bayern Munique ao recinto do Werder Bremen, na 2.ª jornada da Bundesliga, foi um jogo de paciência. Durante mais de uma hora, o campeão alemão dominou com bola, circulou e esperou que o momento de fazer a diferença surgisse. Até que, em cerca de três minutos, resolveu a questão (0-2) e segurou a liderança da prova.

Com Renato Sanches fora da convocatória (a saída do médio português ganha cada vez mais força) e com um meio-campo composto por Thiago Alcántara, Tolisso e Vidal, o Bayern cedo tomou as rédeas da partida, ainda que raramente tenha incomodado o guarda-redes Pavlenka no primeiro tempo.

Na segunda parte, a tendência do jogo manteve-se e só foi sacudida a espaços por lançamentos longos do Werder Bremen à procura de Max Kruse, que esteve sempre muito desapoiado. Aos 72', o domínio do Bayern teve tradução no marcador: Coman cruzou do lado direito e Lewandowski, à entrada da pequena área, desviou de calcanhar para o 0-1.

O goleador polaco voltaria a marcar três minutos mais tarde, confirmando o segundo triunfo dos bávaros no campeonato. Com seis pontos, o Bayern lidera em parceria com o Hamburgo, que na sexta-feira tinha vencido em Colónia por 1-3. Esta dupla só poderá ser igualada por Hanôver ou Schalke 04, que entram em acção no domingo.

Resultados

2.ª jornada

Colónia-Hamburgo: 1-3

Augsburgo-Borussia Mönchengladbach: 2-2

Bayer Leverkusen-Hoffenheim: 2-2

Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo: 0-1

Estugarda-Mainz: 1-0

Werder Bremen-Bayern Munique: 0-2

Borussia Dortmund-Hertha Berlim: hoje, 17h30

RB Leipzig-Friburgo: amanhã, 14h30

Hanôver-Schalke 04: amanhã, 17h

