Governo prepara quadro legal para desenvolvimento da geotermia

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, anunciou esta sexta-feira que o Governo está a preparar um quadro legal com vista ao desenvolvimento da geotermia, um tipo de energia renovável que considera ter ficado esquecida.

"Estamos a trabalhar no sentido de construir um conjunto de medidas destinadas a incrementar e a promover o conhecimento das actividades de aproveitamento da geotermia", afirmou nas Termas de S. Pedro do Sul, onde participou nesta sexta-feira na abertura do Festival da Água.

Segundo Jorge Seguro Sanches, já há trabalho desenvolvido pela Direcção-Geral de Energia e Geologia que "está para decisão do Governo" e deverá haver novidades "nos próximos meses".

As medidas assentarão em dois eixos estratégicos, nomeadamente o "aproveitamento dos recursos geotérmicos" e a "geotermia superficial, sendo que esta se caracteriza pela aposta na tecnologia das bombas de calor geotérmicas para climatização e produção de águas quentes sanitárias", explicou.

No que respeita ao primeiro eixo, o secretário de Estado disse que a actividade prevista no projecto de decreto-lei em que o Governo está a trabalhar "pondera efeitos de climatização e de produção de águas quentes sanitárias e encontra-se a jusante da actividade de exploração".

"Na prática, pode-se considerar que é uma situação equivalente à já actualmente existente para o termalismo e o engarrafamento relativamente à actividade de exploração de águas minerais naturais", explicou.

Já o segundo eixo, da utilização das bombas de calor geotérmicas, regista "um elevado potencial a nível nacional para aplicações de climatização e aquecimento de águas sanitárias", acrescentou.

Na sua opinião é, portanto, "muito relevante preencher o vazio legislativo existente sobre esta matéria, conferindo-lhe o devido enquadramento para que se possa desenvolver localmente esta actividade".

Jorge Seguro Sanches disse que decidiu falar sobre esta matéria em S. Pedro do Sul, no distrito de Viseu, por se tratar de "um dos principais polos termais do país, com uma das temperaturas mais elevadas".

Além da criação de legislação que regulamente o aproveitamento da energia geotérmica e da divulgação do potencial conhecido, o secretário de Estado avançou que serão também criadas medidas de apoio à realização de um seminário internacional sobre o tema, que gostaria que acontecesse em S. Pedro do Sul.

"Entendemos que o incentivo à geotermia para efeitos de soluções de aquecimento é muito relevante para o impulso necessário à descarbonização da nossa economia, para a rentabilização local dos recursos e para a redução da dependência energética do país", frisou.

Por outro lado, "demonstra o potencial da água além da sua utilização para águas minerais", acrescentou.

Jorge Seguro Sanches mostrou-se convencido de que estas medidas, "em conjunto com o incentivo já dado à energia solar para águas quentes sanitárias e a produção de energia eléctrica para autoconsumo", permitirão que, a médio prazo, seja possível "ter todo o conforto nas casas sem utilizar recursos fósseis".

