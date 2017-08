É preciso mudar tudo, para tudo ficar igual!

A ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, é um dos melhores sistemas de proteção na doença que existe em Portugal, quiçá no mundo, porque:

— É um sistema solidário, pois a contribuição de todos é percentualmente igual (3,5%, atualmente).

— Não tem cláusulas de exclusão em função da idade e/ou de doenças.

— Permite aos quotizados escolher livremente o prestador dos cuidados de saúde. Acresce ainda que, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas, em 2013, a existência da ADSE permitiu ao SNS — i. é, aos impostos de todos os portugueses — uma poupança de 210 milhões de euros.

Por isso escrevi (PÚBLICO, 25/9/2015 “A ADSE está na moda”) que a ADSE não só não deveria ser extinta como deveria ser aberta a outros associados. Mais, sugeri que os quotizados fossem incorporados na gestão e que houvesse uma comissão tripartida ADSE-Ordem dos Médicos-prestadores convencionados para dirimir conflitos técnico-científicos e outros.

O atual Governo procedeu à alteração legislativa do estatuto da ADSE, através do DL 7/2017 de 9 de janeiro de 2017. Por força desta, a ADSE passa a instituto público participado (ADSE, IP) e a ter, entre os demais órgãos de gestão, um conselho geral e de supervisão (CGS) de 17 membros, quatro representantes dos associados, eleitos por sufrágio e 13 nomeados: três pelo Ministério das Finanças, três pelo Ministério da Saúde, três pelos sindicatos, dois pelas associações dos reformados e aposentados da administração pública, um pela Associação Nacional de Municípios e um pela Associação Nacional de Freguesias. Tem ainda um conselho directivo (CD) composto por presidente e dois vogais, sendo um dos vogais indicado pelos representantes eleitos dos quotizados e pelos nomeados pelos sindicatos e associação dos reformados e aposentados. Conclui-se que os associados eleitos não só estão em imensa minoria no CGS, como só muito dificilmente conseguirão eleger o seu representante para o CD.

Acontece que uma parte significativa do processo eleitoral — nomeadamente, constituição das listas, recolha de assinaturas de proponentes, entrega das listas, consulta dos cadernos eleitorais e período de reclamações — decorre em pleno período de férias, entre 20 de julho e 24 de agosto. Por sua vez, o período de propaganda decorrerá entre a última semana de agosto e 17 de setembro. Mais, a situação prevista nesta lei eleitoral no que respeita ao voto por correspondência é penalizadora para quem não tem computador, resida no estrangeiro, se encontre de férias ou doente. Impunha-se à ADSE que remetesse os boletins de voto com a possibilidade de devolução em envelope pré-pago a todos os potenciais eleitores. No entanto, não só não se instituiu esse procedimento, como se criou um outro mecanismo de dificuldade ao exigir-se o reconhecimento da assinatura do votante.

Assim sugeria ao Ministério da Saúde que mande suspender todo o processo, leve em atenção as críticas que têm sido feitas e o refaça por forma a que haja uma verdadeira representatividade dos associados. A não ser que a ideia seja seguir a sábia recomendação de Tomasi de Lampedusa, in O Leopardo: “Se queremos que tudo continue como está, é preciso mudar tudo. Percebeste?”

