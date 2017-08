Automobilistas param para salvar cão perdido na A27

Um cão de raça podengo português causou, na tarde desta sexta-feira, perturbação no trânsito quando vários automobilistas pararam na auto-estrada A27, no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo, para tentar salvar o animal, disse à Lusa fonte da GNR.

PUB

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo "o cão circulava em plena auto-estrada, colocando em risco a circulação automóvel, tendo sido resgatado por uma patrulha daquela força policial que passava pela zona".

Antes de a patrulha chegar, já vários automobilistas tinham parado na auto-estrada para tentar salvar o cão. A mesma fonte adiantou que o animal "não tinha chip de identificação e foi encaminhado para o canil municipal de Caminha".

PUB

O podengo português é considerado uma das raças de cães mais antigas, tendo sido trazida para a Península Ibérica pelos Fenícios, sendo uma espécie autóctone com grande capacidade de caça, mas que também é utilizada na vigilância e na guarda das casas agrícolas.

PUB

PUB