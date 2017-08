O diploma da Carris era “um acto lamentável de condicionamento à democracia”

Teresa Leal Coelho diz que tem visto mais António Costa fazer campanha por Lisboa do que Fernando Medina. E regista que o primeiro-ministro chegou a criar uma Secretaria de Estado da Habitação depois de ela própria ter anunciado como prioridade "a criação de condições de sustentabilidade à habitação na cidade".

Quando é que vai apresentar o seu programa?

Durante o mês de Setembro seguramente. Mas o meu programa tem vindo a ser apresentado nas linhas de orientação. Não só as que tenho divulgado como também em alguns dos conteúdos apresentados por José Eduardo Martins, candidato a presidente da assembleia municipal, cujo documento é um contributo que vai ser inserido no programa. Espero conseguir apresentar o meu programa em simultâneo com os restantes candidatos. As linhas de orientação que anuncio desde Março têm vindo a ser apropriadas, nem digo por Fernando Medina, mas até por António Costa [primeiro-ministro] que chegou a criar uma Secretaria de Estado da Habitação depois de eu ter anunciado como prioridade a criação de condições de sustentabilidade à habitação na cidade.

Porque é que optou por não fazer aparições públicas como candidata até agora?

Eu tenho estado a fazer um trabalho no terreno, um trabalho de conhecimento aprofundado do que são as dificuldades do quotidiano de Lisboa e tenho estado a reunir-me com os segmentos que integram a cidade. Esse trabalho é fundamental, porque a política autárquica é uma política de proximidade e eu privilegio isso relativamente a uma postura mais mediática.

Qual vai ser a estratégia? Como vai ser a sua campanha, quando é que se vai tornar mediática?

A campanha é mediática, de certa forma, na medida em que muitas das acções têm cobertura vídeo e áudio e são editadas na página da minha candidatura.

Mas isso é o site do partido…

É. Mas a partir da próxima semana a comunicação social conhecerá a agenda e poderá estar presente em qualquer acção.

Como é que vai ser a sua campanha? Vai ter muitas acções de rua?

É isso que estou a fazer. É uma campanha porta a porta, acompanhada pela comunicação social. Quero mostrar a outra Lisboa, a Lisboa abandonada. A Lisboa que Fernando Medina, nos últimos dois anos, e António Costa, nos últimos dez, abandonaram.

Assunção Cristas está no terreno há mais tempo. Leva vantagem por isso?

Aquilo que tenho de apresentar e valorizar é o meu projecto político para a cidade. Considero que tenho vantagem em relação a todos os outros candidatos. Porque sou candidata do Partido Social Democrata que é o maior partido português e tem o maior grupo parlamentar e no qual os cidadãos em Lisboa confiaram em 2015 para governar o país. Nas legislativas nós ganhámos as eleições [no concelho de Lisboa], o que não acontecia há muito tempo. Acho mesmo que Fernando Medina tem aparecido muito pouco. Não tem feito uma campanha centrada em si próprio. Tenho visto mais António Costa a fazer campanha em Lisboa do que Medina.

Porque é que acha que as expectativas sobre os resultados da sua candidatura são baixas?

Não considero que as expectativas sejam baixas. Não sei de quem são essas expectativas, se calhar são desejos de alguns, é algo que se quer comunicar. Estou convencida de que terei um bom resultado e o meu propósito é ser a próxima presidente da Câmara de Lisboa.

O Presidente da República fez bem em vetar a lei que impedia a autarquia de vir a concessionar a Carris?

O Presidente fez muitíssimo bem. Até porque é um constitucionalista de primeira linha e sabe bem que aquela solução é manifestamente inconstitucional. É um acto lamentável de condicionamento à democracia. Porque num Estado de Direito Democrático a alternância é um valor essencial. A concessão a privados até foi ratificada pelos eleitores em Lisboa nas legislativas em 2015. Mas além da questão da legitimidade é também uma questão de constitucionalidade. Ainda nos lembramos do quadro constitucional de 1976 quando se estabeleceram os limites materiais à revisão constitucional que trancava qualquer possibilidade de um modelo económico que não fosse alinhado com Moscovo.

O diploma é um regresso a 1976?

Acho que as pessoas devem olhar para este diploma com muita atenção. Este é um sinal muito preocupante e felizmente que temos um Presidente da República que travou esta deriva. O PS não pode defender, seguramente, uma proibição sine die de concessão de serviços. É mais preocupante ainda, porque significa uma imposição de uma minoria. Estamos a falar de uma exigência do PCP – porventura também do BE - mas estamos a falar de partidos que tiveram, cada um deles, 10% em 2015. Uma exigência destas é muito grave em democracia porque é condicionar a alternância democrática, valor essencial, e sobretudo é lamentável que essa exigência tenha sido acolhida pelo PS e pelo presidente da CML.

A administração da Carris prevê que a empresa tenha este ano um resultado líquido de dois milhões de euros…

Deve ser um resultado líquido em função da fusão com a EMEL [risos]. Devem estar a confundir as contas e os balanços das duas entidades. Ou então vão ainda piorar mais o serviço.

Considera que a Carris devia só operar em Lisboa ou manter-se também nos concelhos limítrofes?

Aquilo que sempre defendemos foi uma gestão integrada da Carris, do Metro e da Transtejo, numa lógica de cooperação intermunicipal. O problema da mobilidade resulta no número de carros que entra em Lisboa todos os dias. Mas não partilho esta política de guerra ao carro e de guerra às escolhas de cada um. Mas para que possam escolher têm de ter alternativas.

Está a falar de parques de estacionamento?

Estou a falar de uma gestão integrada. A EMEL anunciou há tempos cinco parques a 50 cêntimos por dia para 2017. Já me disseram, afinal, que um vai para 2017, outro vai para 2019, o outro 2021. Um foi concretizado, mas o estacionamento não é cobrado. Temos de falar de outras alternativas: as motos. A EMEL não se preocupou com o estacionamento das motos. Tem faltado é uma visão estratégica e integrada para a cidade. O que existe é um conjunto de medidas segmentadas, obras, obras e obras, muitas delas de fachada e uma corrida à angariação de receitas que esta câmara faz por via fiscal, de taxas e por via de empréstimos, o que é muito grave. A três ou quatro meses das eleições, esta câmara aprovou um ajuste directo de 5,8 milhões a uma empresa de construção civil [Teixeira Duarte] para a encosta de São Pedro de Alcântara. Em 2006, em 2010 e em 2015, o LNEC diz que é uma obra necessária mas não urgente. Isto é absolutamente lamentável. O Ministério Público está a investigar.

Olha para o turismo como um problema ou como uma oportunidade? Houve excesso de licenciamento de tuk tuk, de alojamento local?

Isso foi a prioridade do executivo camarário e não tenho nenhum problema com isso, desde que não segregue outras pessoas que aqui querem viver. A crítica que faço a este executivo, nos últimos anos, é que essa aposta segregou outros e expulsou muita gente. É preciso fomentar a economia, o turismo é importantíssimo, mas uma cidade não deve viver de um único segmento económico, porque um dia, se a torneira fecha, fica em dificuldades. Defendo que Lisboa seja uma cidade Erasmus, de start ups – aliás já é com as pequenas e médias empresas instaladas – que tenha menos custos do que outras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Concorda com a proposta do Governo de fazer pagar mais de condomínio quem promover alojamento local?

Só conheço o que sai na comunicação social. O alojamento local foi muito importante para complementar os rendimentos de muitas pessoas de classe média. Estou a fazer um levantamento minuncioso dessa realidade. Há um site de uma empresa britânica de Londres que comprou um prédio em Lisboa e que o vende offshore em alojamento local. Significa que esse rendimento não entra em Portugal. Temos de ver quando é que passa para uma lógica de indústria hoteleira. E temos de estabelecer regras distintas. Há outro turismo relativamente ao qual não há tanto investimento. Os hotéis de 4 e 5 estrelas estão a ter necessidade de vender quartos a preços mais baixos do que noutras cidades que competem com Lisboa e isso é mau para a economia do turismo.

Repudiou as declarações do candidato a Loures André Ventura, mas o PSD não lhe retirou o apoio. Devia ter retirado?

Estou aqui para lhe falar para o meu programa para Lisboa…

Mas foi uma crítica que fez a um candidato autárquico…É um assunto delicado?

Não é delicado. Todos nós, no livre arbítrio e na sua ponderação, devemos deixar bem claro qual é o nosso pensamento político e qual é a nossa linha de orientação na acção política. E eu tenho-o feito durante estes seis anos e fá-lo-ei sempre.

