Mau resultado do PSD no Porto pode comprometer ambições de Rio no partido

Álvaro Almeida, o professor que o PSD foi buscar à Faculdade de Economia da Universidade do Porto para liderar a lista à câmara, mostra-se “confortável” com o apoio de “todos os órgãos do partido” à sua candidatura, mas há quem questione a ausência de Rui Rio na campanha para as eleições autárquicas e avise, desde já, que o “afastamento” do ex-autarca terá consequências na corrida interna à liderança do PSD.

O ex-presidente da Câmara do Porto marcou presença em duas iniciativas importantes no âmbito da candidatura, mas o partido gostava de o ver mais vezes ao lado de Álvaro Almeida e a intervir de uma “forma mais empenhada” no dia-a-dia da campanha, combatendo o seu principal adversário: Rui Moreira.

“Há quatro anos, Rui Rio esteve fortemente empenhado em derrotar Luís Filipe Menezes, tendo apoiado o candidato independente Rui Moreira [sem o declarar] e com isso afastou o PSD da presidência da Câmara do Porto por muitos anos”, declarou ao PÚBLICO outra fonte social-democrata, para quem o antigo autarca deveria ser, por estes dias, uma pessoa presente na vida do partido.

Na última vez que esteve em público ao lado de Álvaro Almeida foi no início de Julho, na apresentação da candidatura de Pedro Duarte à Assembleia Municipal do Porto. Recebido calorosamente pelos militantes, Rio aproveitou o palco para lançar farpas ao independente Rui Moreira, o sucessor que se afastou de si, após as autárquicas. Rui Rio afirmou então que, “ao contrário do que se pensa", a vitória autárquica no Porto “não serão favas contadas”.

“Quero aqui dizer que, ao contrário do que se pensa, a [vitória] vai depender de nós. Isto não serão favas contadas. Há um caminho a percorrer e, se for bem percorrido, [o resultado] será bem diferente para aqueles que pensam que [ganhar a Câmara do Porto] são favas contadas”, profetizou na ocasião.

A intervenção de Rio sossegou os mais cépticos que sempre duvidaram que viesse a participar activamente na campanha eleitoral, mas a verdade é que desde essa altura não voltou a estar presente em nenhuma iniciativa ligada às autárquicas.

Aparentemente, isso não preocupa o candidato. Ao PÚBLICO, Álvaro Almeida garante que Rui Rio está consigo neste combate, que classifica como “muito difícil”, e afasta outras leituras. “Estou confortável no partido, o difícil é fazer passar a mensagem fora do partido”, declara, num remoque à comunicação social que diz não acompanhar as suas acções de campanha.

Mas no PSD há já muita gente à espera do "day after" das eleições para fazer ajustes de contas. E se no Porto o partido não tiver uma boa performance eleitoral, Rui Rio, que já admitiu estar disponível para disputar a liderança do PSD, pode ver escapar-lhe “muitos apoios”.

“Os militantes não perdoam àqueles que, quando o partido precisa, não aparecem ou aparecem pouco”, afirma fonte social-democrata, arriscando mesmo dizer que os “votos do Porto podem fazer falta a Rui Rio, na altura em que foram disputadas as eleições directas”. Contas feitas, no bolo dos votos, a fatia do distrito do Porto vale 20%.

O PÚBLICO contactou Rui Rio para saber se pretende participar na campanha eleitoral das autárquicas de Outubro ou se se vai aparecer pontualmente, mas até à horta do fecho desta edição o antigo presidente da Câmara do Porto não se mostrou disponível para comentar.

Já o presidente da comissão politica concelhia social-democrata do Porto, Miguel Seabra, afasta qualquer divisão interna no partido em relação à candidatura do independente Álvaro Almeida.

Seabra elogia o candidato e quanto ao antigo presidente da Câmara do Porto afirma taxativamente: “Toda a gente sabe que Rui Rio está connosco”. No entanto, não deixa de dizer que o partido gostava de contar mais com Rio. E isso, disse, vai mesmo acontecer a partir de Setembro. É também por essa altura que o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, se prepara para fazer campanha no Porto ao lado de Álvaro Almeida.

"Fazer as pazes com o eleitorado”

A pesada derrota que o PSD sofreu há quatro anos nas juntas de freguesias – ganhou apenas Paranhos – levou os sociais-democratas desta vez a fazerem escolhas “mais cuidadas e ajustadas às várias realidades que o Porto tem”. “Genericamente, as juntas escolheram bons candidatos. Falo pelo Núcleo Ocidental do Porto”, afirma Luís Osório, presidente da comissão política do NOP do PSD, responsável pelas escolhas dos candidatos a duas freguesias: Lordelo do Ouro e Massarelos; e Ramalde.

Para a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, o PSD vai candidatar a médica e professora associada da Faculdade de Medicina do Porto, Ana Reynolds, e para Ramalde a opção recaiu em Joana Valério, uma professora que tem uma vida ligada às obras sociais da freguesia.

“O PSD tinha a obrigação de fazer as pazes com o seu eleitorado, apresentando propostas muito credíveis, escolhendo pessoas de elevada qualidade e muito respeitadas enquanto cidadãos. Foi isso que aconteceu em relação ao candidato à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, e às juntas de freguesia da cidade", diz o dirigente do NOP. “O Porto tem muitas realidades: tem a realidade do centro, de Campanhã e da Foz e isso obriga a que se encontrem candidatos com perfis diferentes”, sublinha Luís Osório, frisando que o “princípio orientador do partido é apostar em pessoas credíveis nas quais os eleitores se revejam”. “Se vão votar em nós ou não é outra coisa”, diz.

Por seu lado, o presidente da concelhia, Miguel Seabra, cita o exemplo do candidato que o partido escolheu para Campanhã, Sérgio Reis. Mediador de conflitos, Sérgio Reis trabalha muito na área social e conhece bem a população mais desfavorecida da freguesia de Campanhã, revela Miguel Seabra.

