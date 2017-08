Candidata do PS a Loures afasta, afinal, uma coligação com Ventura

A candidata socialista à Câmara de Loures Sónia Paixão afastou nesta sexta-feira a possibilidade de "qualquer coligação" com outras forças políticas, caso vença, ainda que sem ter maioria no executivo municipal, as próximas eleições autárquicas. "Ponho completamente de fora qualquer coligação. Não farei nenhuma coligação com nenhuma força política. Aquilo que pretendo é governar sozinha, sendo eleita, no dia 1 de Outubro, presidente da Câmara Municipal de Loures", afirmou Sónia Paixão.

PUB

A candidata socialista, que falava na sede de candidatura, em Loures, afastou desta forma qualquer possibilidade de vir a governar a autarquia da periferia de Lisboa com o candidato do PSD. Ao jornal digital Observador, a candidata socialista afirmou que "André Ventura pode dar um bom vereador, nunca um bom presidente da câmara", mas esclareceu agora que "estava a ser irónica".

"Concorro a presidente da Câmara de Loures e André Ventura não pode aspirar a mais do que um lugar de vereador", salientou Sónia Paixão, acrescentando que o social-democrata "será sempre vereador, tal como tem sido o histórico dos resultados do PSD em Loures".

PUB

A socialista apontou depois ao actual presidente da autarquia, considerando que "quem está coligado com o PSD é a CDU de Bernardino Soares", que não afastou para já a possibilidade de manter a coligação com os sociais-democratas, "adiando a decisão para depois das eleições". Para Sónia Paixão, além da "desastrosa gestão municipal" de comunistas e sociais-democratas, é grave "o facto de a CDU estar coligada com o partido que apoia uma candidatura racista".

O candidato André Ventura foi acusado de racismo e xenofobia quando disse que a comunidade cigana vivia apenas de prestações sociais, levando o secretário-geral socialista António Costa a criticar o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, por manter o apoio a um candidato que "desonra qualquer partido democrático".

"Loures tem problemas sérios que a CDU e o PSD têm agravado na actual gestão autárquica. Exemplos disso são as questões da segurança, com a inoperância do Contrato Local de Segurança, e a falta de investimento na intervenção social", criticou Sónia Paixão.

A candidata socialista recusou ainda qualquer aliança pós-eleitoral com a CDU, num concelho onde a diferença de votos entre as principais forças partidárias não costuma ter grande expressão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Não farei nenhuma coligação com nenhuma força política, governarei com a maioria que o povo de Loures me dará", reiterou a socialista.

Nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 01 de outubro, além da socialista Sónia Paixão, concorrem à presidência da Câmara de Loures Bernardino Soares (CDU), Pedro Pestana Bastos (CDS-PP), Ana Sofia Silva (PAN), André Ventura (PSD/PPM), Fabian Figueiredo (BE/Livre/MAS) e Mário Pontes (PDR/JPP).

O atual executivo municipal, liderado pela CDU (com cinco eleitos), é ainda composto por dois vereadores PSD/MPT/PPM (com pelouros) e quatro eleitos do PS.

PUB

PUB