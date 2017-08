Campanha da CDU concentrada a sul, com tradicionais comícios e arruadas

Os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa e Beja vão concentrar grande parte das acções da campanha eleitoral da CDU para as eleições autárquicas, com os comunistas a apostarem nas regiões onde conquistaram mais câmaras municipais nas eleições de 2013.

Segundo dados fornecidos à agência Lusa pela coligação que integra o PCP e o partido ecologista Os Verdes, durante o período oficial de campanha – entre 19 e 29 de Setembro – o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, irá percorrer nove distritos, quase todos a sul do Mondego e maioritariamente no litoral.

Os tradicionais comícios e arruadas também vão fazer parte do plano de campanha da CDU, com a coligação a prever igualmente visitas a festas populares.

Nas três últimas semanas antes das autárquicas de 1 de Outubro, a CDU deverá realizar mais de uma dezena de comícios em Loures, Sintra, Maia, Coimbra, Amadora, Marinha Grande, Barreiro, Vila Franca de Xira, Braga, Setúbal, Alpiarça e Évora. Para as baixas de Lisboa e do Porto estão ainda previstas arruadas, bem como na rua Paiva Couceiro (em Lisboa), na Baixa da Banheira (no concelho de Moita) e no Barreiro.

Relativamente ao ‘desenho’ da campanha, o distrito que os comunistas vão ‘repetir’ mais vezes será Setúbal, por onde passarão em cinco dos 11 dias de campanha e onde em 2013 conquistaram 11 autarquias (Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Barreiro, Grândola, Moita, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal).

Contudo, no primeiro dia de campanha oficial, 19 de Setembro, a caravana da CDU irá mais para o centro, para os distritos de Santarém e Leiria, seguindo depois dia 20 para o distrito de Portalegre. No dia 21, a campanha comunista ‘desce’ para o distrito de Setúbal e, no dia seguinte, para o litoral alentejano (que além da parte sul do distrito de Setúbal, abrange também o distrito de Beja).

No único fim de semana de campanha oficial, a caravana continuará pela península de Setúbal no sábado (23 de Setembro), seguindo depois para Lisboa no domingo. A última semana de campanha da CDU arranca a Norte, nos distritos do Porto e de Braga, na segunda-feira, dia 25 de Setembro, descendo depois para os distritos de Beja e Évora (dia 26 de Setembro).

Na recta final antes das eleições, os comunistas vão regressar novamente ao distrito de Setúbal nos dias 27, 28 e 29 de Setembro, com passagem no penúltimo dia de campanha pelo distrito de Santarém. O encerramento da campanha será feito no distrito de Lisboa, onde a CDU tem duas autarquias, Sobral de Monte Agraço e Loures.

A presidência da câmara de Loures foi uma das grandes vitórias dos comunistas nas autárquicas de 2013, quando o antigo líder parlamentar do PCP Bernardino Soares reconquistou para a coligação um município perdido em 2001 para os socialistas.

Na semana antes do período oficial de campanha eleitoral, altura em que vão passar uma primeira vez pelos distritos de Setúbal, Lisboa, Porto, Évora e Beja, os comunistas têm ainda previstas acções nos distritos de Aveiro, Coimbra e Faro.

Em algumas acções de campanha a CDU pretende realizar iniciativas com reformados e em locais de trabalho, nomeadamente com trabalhadores das autarquias, abordando temas como as reformas e pensões, a precariedade e os direitos laborais.

A reposição de freguesias, a defesa da água pública, o direito à habitação, os transportes públicos e a mobilidade, os serviços públicos, as assimetrias e a coesão territorial são outros dos temas que os comunistas pretendem levar à campanha eleitoral.

Nas eleições autárquicas de 2013, a nível nacional, a CDU obteve 11% dos votos, garantindo 213 mandatos e a presidência de 34 autarquias.

Além das 11 câmaras conquistadas no distrito de Setúbal, a CDU venceu em oito municípios do distrito de Beja (Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Moura, Serpa e Vidigueira), em seis no distrito de Évora (Alandroal, Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Mora e Vila Viçosa) e em três no distrito de Santarém (Alpiarça, Benavente e Constância).

Nos distritos de Lisboa a CDU tem as autarquias de Loures e Sobral de Monte Agraço, enquanto no distrito de Portalegre preside às câmaras de Avis e Monforte. No distrito de Leiria, os comunistas venceram em Peniche e, no distrito de Faro, no concelho de Silves.

