"A dívida da câmara vai aumentar para as próximas gerações"

Quais são os três principais problemas da cidade?

Tem vários. Tem um problema gravíssimo de habitação. A CML é o maior proprietário da cidade, mas a política do imobiliário que tem desenvolvido é uma política de angariação de receitas para depois fazer obras. A habitação é uma prioridade: recuperação das condições para que as pessoas que queiram aqui viver o possam fazer, seja por via do arrendamento seja por via da compra. E, portanto, acabar com esta política que leva à especulação imobiliária. Há outra prioridade – e direi duas numa para poder dizer uma terceira – que é a da mobilidade e estacionamento e transportes públicos. A opção deste Governo, acompanhado pelo presidente da câmara, é o de uma gestão da Carris pela câmara. Como é que que faz para angariar receitas? Usa a EMEL. Quinze milhões já foram transferidos. É colocar a EMEL cada vez mais, até 24 horas por dia, a expropriar os cidadãos dos seus recursos para pagar a dívida operacional da Carris. O terceiro problema é a câmara e as juntas demitirem-se da acção social. A minha prioridade será a acção social. Há intervenções necessárias em determinados bairros e freguesias como os serviços a prestar às populações.

PUB

Como é que a câmara pode atrair as pessoas para voltarem a morar em Lisboa? É baixando impostos?

Desde 2011, a cidade de Lisboa tem perdido maciçamente população. A política de habitação passa por a câmara não ser um especulador imobiliário. A câmara tem optado sistematicamente por vender património, em vez de reabilitar. A câmara angariou 500 milhões de euros nos últimos dez anos com venda de património. A verdade é que muitos proprietários, em virtude do retrocesso da nova lei das rendas, optam por retirar fracções do mercado de arrendamento e colocá-las no alojamento local. Por isso, temos de criar medidas de discriminação positiva que sejam competitivas relativamente ao alojamento local e que criem condições de acessibilidade ao arrendamento e à compra.

Defende a isenção da taxa de IMI durante os primeiros dez anos após a compra de casa. Mas essa medida não depende da câmara…

Quase nenhuma depende.

PUB

Mas defende mesmo essa medida?

É fundamental. Não só a taxa de IMI. Os impostos subiram em Lisboa. De 2015 para 2016 cada pessoa que vive em Lisboa pagou mais cerca de 28,8% de impostos do que pagava no ano anterior. Subiram através da taxa de protecção civil, que é inconstitucional, mas também através das tarifas de resíduos. O que este executivo camarário fez, já com Fernando Medina, foi subir os impostos. Por causa de um empréstimo de 100 milhões ao BEI, que o Tribunal de Contas reduziu para metade, a câmara apresentou um relatório e está lá tudo: uma praça em cada bairro; as obras no eixo central; o [Teatro] Capitólio. Então, afinal, com o aumento de receitas que teve, ainda precisa de um empréstimo? A dívida da câmara está a aumentar e vai aumentar para as próximas gerações. S.R.

PUB

PUB