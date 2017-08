Participei como observador no processo eleitoral que decorreu em Angola em 23 de agosto. Integrei assim um conjunto de 240 observadores internacionais que tiveram a possibilidade de verificar pessoal e presencialmente todos os procedimentos desde processo eleitoral e de presenciar o ambiente político e mediático que o rodeou.

Importa desde logo referir o ambiente pacifico e plural em que decorreu a campanha eleitoral. Os últimos dias de campanha a que pude assistir foram reveladores de uma sociedade pacificada e de um ambiente mediático plural, onde as iniciativas dos diversos partidos são objeto de cobertura por parte da comunicação social pública e privada.

O modo como decorreu o ato eleitoral foi um exemplo de maturidade democrática. Todas as mesas de voto que observei integravam delegados de, pelo menos, três partidos, que puderam participar em todo o processo de votação e de apuramento dos resultados.

No momento em que escrevo são anunciadas as primeiras estimativas de resultados. Haverá tempo de analisar os resultados e as suas consequências. Por agora, registo um dado inequívoco que é a forte participação eleitoral dos angolanos, superior a 75%. E finalmente, estou em condições de afirmar que o carácter democrático e transparente destas eleições é inquestionável e que de entre os observadores dos quatro cantos do mundo e das mais diversas orientações políticas que pude contactar não encontrei um único que não compartilhe esta opinião.

