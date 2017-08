Condenação de guru indiano gera motins e três mortos

Três pessoas morreram nos motins que eclodiram em Panchkula, no estado indiano de Haryana, mal foi conhecido que um famoso guru acusado de ter violado duas mulheres foi considerado culpado. A sentença é anunciada segunda-feira; a pena mínima de prisão é de sete anos.

Antes de o veredicto ser conhecido, milhares de pessoas começaram a sair à rua e ficaram enfurecidas com o veredicto de Gurmeet Ram Rahim Singh, cuja popularidade é comparada à de uma estrela de Bollywood. Foi acusado de ter violado duas mulheres em 2002 na sede do seu grupo, o Dera Sacha Sauda, na cidade de Sirsa.

Os seguidores de Singh, enfurecidos, atacaram estações, bombas de gasolina e carrinhas de canais de televisão em Haryana e no Punjab. Três pessoas morreram e 18 pesoas ficaram feridas em Panchkula, disse o chefe da polícia, Ashok Kumar, citado pela Reuters. Não explicou como ocorreram as mortes.

O recolher obrigatório foi declarado na cidade. E as redes de telemóveis e a Internet foram suspensas nestes dois estados no noroeste da Índia onde a seita tem maior implantação para impedir as pessoas de propagarem apelos à violência nas redes sociais, disse um alto responsável do governo de Haryana, Ram Niwas. A fronteira entre Haryana e o Punjab foi encerrada.

Singh comanda uma legião de seguidores – ele diz serem milhões. O guru, que já protagonizou alguns filmes que ele próprio escreveu, por exemplo o Mensageiro de Deus, negou sempre as acusações. Numa mensagem vídeo pediu aos seguiidores para se manterem calmos: "Temos todos de respeitar a lei e manter a paz".

Segundo a BBC, o guru chegou ao tribunal numa caravana com mais de cem veículos. Duzentas mil pessoas estavam nas ruas da cidade, para apoiá-lo. Por precaução, a polícia mandou encerrar as escolas, parou a circulação de comboios e fechou algumas estradas. Em 2014, quando as autoridades tentaram detê-lo devido às acusações de violação, os seguidores atacaram postos da polícia.

